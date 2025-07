A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, informa que, devido à realização de eventos sociais, festas julinas, celebrações religiosas e manutenções programadas, diversas vias da cidade estarão interditadas temporariamente entre os dias 11 e 13 de julho (sexta a domingo).

As interdições foram autorizadas mediante requerimentos e seguirão os horários definidos em cada solicitação, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a fluidez do trânsito no entorno.

Confira os principais destaques por data:

Sexta-feira (11/07)

Interdições nos bairros Santa Terezinha, Bom Retiro, Santa Maria e Minezotta para eventos sociais e manutenções da CPFL, com bloqueios entre 8h e 22h.

Sábado (12/07)

Grande número de interdições em diversos bairros como Macarenko, Centro, Nova Veneza, Bom Retiro, Aclimação, Alvorada, Barcelona e Denadai para festas julinas, festividades religiosas, eventos escolares e inaugurações, das 7h às 22h.

Destaque para o “Arraiá na Praça”, evento da Secretaria de Cultura na Praça Macarenko, das 16h às 22h.

Domingo (13/07) festas julinas

Interdições continuam em bairros como Santa Joana, Nova Veneza, Santa Olívia, Bandeirantes II e Residencial Bordon, com eventos religiosos, festas e operação da Guarda Municipal entre 7h e 22h.

A Secretaria de Mobilidade orienta os motoristas a redobrarem a atenção nas áreas sinalizadas, respeitarem as orientações dos agentes de trânsito e, sempre que possível, optarem por rotas alternativas.

Contamos com a compreensão de todos e reforçamos o compromisso da Prefeitura em promover a segurança viária e o apoio à cultura e às ações comunitárias da cidade.

