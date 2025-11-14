Festival de artes visuais celebra os 150 anos de Americana no final de semana

O FAVA reúne artistas locais e regionais em dois dias de exposições, performances e intervenções urbanas, reforçando o papel da arte como expressão do território e da identidade

O Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) vai transformar o CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga em um grande palco de convivência artística e celebração da diversidade, nos dias 15 e 16 de novembro, das 11h às 17h. Com entrada gratuita, o evento integra as comemorações dos 150 anos de Americana, propondo uma imersão nas múltiplas formas de ver e viver o espaço urbano sob o tema “Um olhar pela cidade”.

O FAVA 2025 é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, com produção da APAM e apoio cultural do Cineclube Sofá, viabilizado por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.

As obras selecionadas, que contemplam linguagens como fotografia, artes plásticas, audiovisual e arte urbana, receberam premiação total de R$ 12,5 mil e compõem uma mostra que conecta arte e cotidiano. A programação reúne exposições, performances, bate-papos e intervenções ao vivo, com destaque para artistas locais e regionais.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, convidou a população a prestigiar os trabalhos apresentados no festival. “O FAVA simboliza o quanto Americana, durante a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, tem apoiado o fazer artístico e celebrado o diálogo com a cultura em suas mais diversas formas. Neste ano, mais do que uma mostra, o festival se torna um retrato coletivo dos 150 anos da cidade, reunindo olhares que traduzem a sensibilidade e a criatividade de quem vive e transforma o território urbano”, afirmou.

Segundo Ailton Alves de Queiroz, presidente da Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM), responsável pela produção do FAVA, o festival reafirma o compromisso com a diversidade e o acesso à arte. “O festival tem como princípio dar visibilidade a artistas de diferentes trajetórias promovendo encontros e reflexões. Nesta edição, ampliamos o acesso e reforçamos o compromisso com a diversidade, reconhecendo o poder transformador da arte como instrumento de pertencimento e cidadania”, destaca Queiroz.

PROGRAMAÇÃO

No sábado (15), a abertura oficial dá início às atividades, seguida pela intervenção “Grafite ao Vivo”, que leva cores e expressões urbanas às paredes do CIEP. Já a arte urbana ganha protagonismo com o Live Painting de Clara Leff, conhecida por sua pintura de grandes retratos femininos, e com o FAVA Beats, comandado pela DJ Helena, que mistura sonoridades contemporâneas à atmosfera criativa do evento. Além da apresentação dos rappers Lifeg e Bueno representando o cenário do hip hop local e celebrando a diversidade cultural e o rap da cidade.

A agenda do dia inclui ainda o bate-papo com Fabrizio Racaneli, “Olhares de Rua – o audiovisual como expressão do território”, que aborda a relação entre cidade, imagem e narrativa.

No domingo (16), o festival segue com o grupo Passos de Respeito, que une dança e empoderamento, e a exibição do Cineclube Sofá, com sessões de cinema, música e animação, que será seguido pelo bate-papo com Juarez Godoy, falando sobre “A cidade como tema de projeto fotográfico” e a exibição do curta-metragem “Memória Viva de Americana”.

Já o palco será tomado pela apresentação do Grupo Ressurreição, que traz à cena corporalidade e identidade periférica, e pela força do DJ Wills, no set “Fava Beats”, contribuindo para a atmosfera musical.

A programação terá ainda a artista Desirée Veiga, que conduz o bate-papo “A Cidade como Tela”, discutindo as transformações urbanas como inspiração e suporte artístico. A cerimônia de encerramento acontece com Lilian Tulipa, encerrando o festival em clima de celebração.

Além das ações presenciais, as produções do festival integrarão o livro “Cidade”, publicação que reunirá os trabalhos selecionados e os murais urbanos espalhados por Americana, que se tornarão um legado visual dos 150 anos do município. No espaço, os visitantes do FAVA também terão à disposição uma praça de alimentação e stands de artist alley, com venda de artes e artesanatos.

