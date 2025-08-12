Festival de Artes Visuais de Americana tem 13 artistas selecionados

Treze artistas foram selecionados para a premiação do Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) 2025, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana).

Os selecionados nas categorias fotografia e artes plásticas, audiovisual e arte urbana serão premiados nesta quinta-feira (14), às 19h, em cerimônia aberta ao público no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol), aberta com o tema “Arte nos Territórios” seguida de intervenção artística.

As 68 propostas inscritas no festival foram analisadas por um time de jurados composto por artistas de diversas áreas: Larissa Luiz (arte urbana), ⁠Fabrizio Racaneli (fotografia), ⁠Desiré Veiga (artes plásticas), ⁠Zeca Rodrigues (cineasta) e ⁠Suzete Volpato (escritora, historiadora e diretora do CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola), onde ocorre a mostra pública das obras nos dias 15 e 16 de novembro.

Com o tema “Um olhar pela cidade”, o festival integra as comemorações dos 150 anos de Americana e vai distribuir um total de R$ 12.500,00 em prêmios. Com exceção da categoria audiovisual, que teve três selecionados, são cinco finalistas por categoria, sendo três premiados (1º, 2º e 3º lugares) e dois reconhecidos pelo mérito artístico (confira a lista abaixo). As obras selecionadas integrarão o livro “Cidade”, serão exibidas durante o festival e, no caso das artes urbanas, ganharão espaços públicos por meio de murais.

“O FAVA apresenta obras artísticas inspiradas na identidade de Americana e enriquece ainda mais as celebrações dos 150 anos da cidade, organizadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. O festival surge como um convite para redescobrir Americana através de perspectivas inovadoras e afetivas, fortalecendo a conexão entre os cidadãos e o ambiente urbano, além de valorizar criadores que reinterpretam a cidade com sensibilidade crítica e transformadora”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Lista de selecionados FAVA 2025

AUDIOVISUAL

Ana Paula Ferreira

Sidnei Lima

Wilson Reis dos Santos Filho

Para o Audiovisual, será premiado um vídeo com duração de até três minutos com R$ 3.000,00, além de exibição no festival.

ARTE URBANA

Alexandre Candido de Andrade

Isabela de Siqueira Vieira

Marilia Rohwedder Marton

Thais Cristina Marques Lopes da Silva

Valeria Milanez Scrich

Já na categoria Arte Urbana, os vencedores ganharão R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 500,00, para os 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente.

FOTOGRAFIA E ARTES PLÁSTICAS

Davi Getúlio de Oliveira

Denize Ramos & Aurea Stradioto

Luis Guilherme Trevisani

Matheus Dias

Vanessa Pajaro

Na categoria Fotografia e Artes Plásticas, os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 3.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, respectivamente, além da publicação da obra no livro “Cidade”.

