Um rapaz de apenas 18 anos se deu mal

e foi preso por tráfico de drogas este sábado em Americana. Ele foi detido por Guardas Municipais da Romu (Ronda Ostensiva). Ele foi detido no Parque da Liberdade. Os GMs faziam patrulha no bairro no período da manhã e viram o rapazote em atitude suspeita.

Ele foi detido na rua Serra das Palmeiras. Ao seu lado foi encontrado farto material que seria usado para o tráfico. Foram 68 pipetas de cocaína e 26 pedras de crack.

O jovem foi levado para o 2o Distrito Policial onde foi elaborado o flagrante. Ele ficou detido à disposição da Justiça.

