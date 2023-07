Palmeiras fica no 1-1 com Fla e segue fase ruim

O Palmeiras segue a fase ruim no Brasileirão.

O Verdão ficou no 1-1 com o Flamengo, seu grande rival dos últimos anos. O jogo foi no Allianz Parque, casa do time de Parque Antártica.

A boa notícia é que o Palmeiras completou cinco jogos de invencibilidade contra o Flamengo. Desde a última derrota, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro 2021, são três empates (dois pelo Brasileiro 2022 e agora um pelo Brasileiro 2023) e duas vitórias (ambas valendo título: 2 a 1 na final da CONMEBOL Libertadores 2021 e 4 a 3 na conquista da Supercopa do Brasil 2023). Os rivais já se enfrentaram 126 vezes ao longo da história, e o Verdão leva vantagem de 48 vitórias contra 42 do Rubro-Negro, além de 36 empates.

O JOGO

Superior durante todo o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, o Palmeiras aproveitou os minutos iniciais da partida para pressionar o rival carioca. O bom rendimento ofensivo do Verdão surtiu efeito e, aos 24 minutos, Dudu abriu o placar do duelo após a bola sobrar para o atacante próximo da pequena área. A partir daí, o Alviverde controlou bem o confronto e manteve o resultado até os 36 minutos da etapa final, quando o adversário rubro-negro conseguiu igualar o marcador. O placar permaneceu 1 a 1 até o apito final.