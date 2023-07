Riviera São Lourenço tem agenda especial em julho

A Riviera de São Lourenço está recheada de atrações para as férias de julho.

Os moradores e visitantes do empreendimento da Sobloco Construtora em Bertioga, no Litoral Norte paulista, poderão conhecer e participar da agenda de atividades com conforto e segurança.

O bairro é o maior projeto de desenvolvimento urbano do litoral brasileiro, oferecendo diversas opções de lazer e serviços, como shopping, restaurantes, golfe, hípica e tênis. Mais informações podem ser obtidas no app MyRiviera , o aplicativo oficial da Riviera de São Lourenço.

CIRCUITO DE CORRIDAS DA RIVIERA

Os amantes da modalidade podem inscrever-se na quinta etapa do “Circuito de Corridas da Riviera 2023”, que acontecerá no dia 23 de julho. São seis quilômetros para os corredores e 3,5 para os caminhantes, com largada e chegada no Pavilhão de Exposições do SIV. Há, também, a categoria infantil, com distâncias de 200 e 400 metros para as crianças de 5 a 13 anos.

Para garantir vaga, basta baixar o aplicativo da TFSports no celular e fazer a inscrição. Os valores são de R$ 150,00 para corrida e R$ 80,00 para a caminhada. As inscrições da categoria infantil só podem ser feitas presencialmente nos dias 21 e 22 de julho no SIV. Quem quiser inscrever-se em grupo deve entrar em contato pelo telefone (13) 98185 2666 ou pelo email th5@th5eventos.com.br.

Crédito: Divulgação

OPEN DE TÊNIS

Em julho também será realizado o 13º Open de Tênis da Riviera de São Lourenço, que acontecerá nos dias 22 e 23. O evento contará com as categorias masculino profissional, masculino A, B, C e duplas femininas B. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo App MyRiviera. O valor da inscrição é de R$ 150 para o masculino simples e R$ 240 para as duplas femininas. A premiação da categoria profissional é de R$ 2 mil para o campeão e R$ 1 mil para o vice. Para mais informações, ligar para (13) 98140-1094.

Crédito: Divulgação

BEACH TÊNIS

O esporte combina elementos do tênis, vôlei de praia e badminton e pode ser praticado por pessoas de todas as idades e níveis de habilidade. Quem quiser aprender mais sobre essa modalidade divertida e desafiadora pode participar das aulas com o professor Luciano Mello, instrutor com 18 anos de experiência no ensino e na prática do beach tênis.

As aulas serão realizadas no Beach Tennis Club, nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho, em turmas de até quatro alunos, para garantir um atendimento personalizado e melhor aprendizagem. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp (11) 94755-3567.

Crédito: Divulgação

CLÍNICA DE HIPISMO

A Sociedade Hípica de Bertioga, instalada na Riviera de São Lourenço, convida crianças a partir dos cinco anos para uma clínica de hipismo com o instrutor Washington Rosa, de 20 a 22 de julho. Aulas tem duração de duas horas por dia. O valor da clínica é R$ 1.000,00. Informações e inscrições também podem ser obtidas no aplicativo MyRiviera ou pelo WhatsApp (13) 99784-0347

Crédito: Divulgação

BAZAR DAS ALAMANDAS

O bazar unirá música, gastronomia e compras, em um ambiente descontraído e com várias atrações, garantindo compras com muito entretenimento. Serão mais de 30 operações de serviços de moda, decoração, bem-estar, infantil, arte popular brasileira e música ambiente O evento será realizado em dois fins de semana consecutivos, do dia 20 ao dia 23 e do dia 27 ao dia 30. O horário de funcionamento será diferente nos dias de semana e nos fins de semana. Às quintas-feiras, o evento abrirá às 16h e fechará às 22h. Às sextas-feiras e sábados, abrirá às 14h e fechará às 22h.

Clique Para Download Crédito: Divulgação

FESTIVAL ITALIANO NO SHOPPING

O Riviera Shopping, maior centro de compras de todo o Litoral Norte de São Paulo, promove o Festival Italiano, todas as sextas feiras de julho, uma campanha que envolve restaurantes, lojas de decoração e pizzarias, oferecendo descontos de 15%. A promoção vai até dia 28 de julho, das 19 às 23 h. Para participar, o usuário deve obter os cupons de desconto no aplicativo myRiviera.

