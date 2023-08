Fiduma & Jeca em esta sexta-feira (18) em Americana

Fiduma & Jeca levam o show mais animado do Brasil para Americana, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto. A apresentação será no pub sertanejo “The Farm Western Bar”, e os ingressos podem ser adquiridos no site.

No repertório do show, além dos sucessos: “Anjo Chapadex”, “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão” e “Igrejinha Azul”, eles reproduzirão faixas do seu mais recente trabalho, o DVD “Finalmente Ao Vivo”.

Músicas novas

Aproveitando o bom momento de “Chapéu Preto”, uma das 40 músicas mais tocadas das rádios no Brasil, e que já ultrapassa 20 milhões de visualizações só no YouTube, a dupla Fiduma & Jeca lançou o novo EP com seis faixas inéditas, contendo também a música com Jads & Jadson “Só Vai Ter Chapéu”.

A parceria entre os cantores era uma das mais aguardadas do projeto, gravado em uma das principais casas de shows de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Também fazem parte do EP as músicas: “Ainda é Hoje”, “Amanhecer na Pinga” “Debaixo desse Chapéu”, “Pra Sempre” e “Bom Ex”.

LEIA MAIS Barbie: O que o filme ensina às empresas

Além de Jads & Jadson, o novo álbum contou com as participações de Matogrosso e Mathias, Jads & Jadson, João Bosco & Vinícius, Ícaro & Gilmar e Us Agroboy e terá mais faixas disponíveis ainda neste semestre, nas principais plataformas digitais e serviços de streaming – onde a dupla é uma das recordistas de downloads.

Fiduma & Jeca em quase dez anos de carreira colecionam vários sucessos. Foram sete projetos lançados, mais de 340 milhões de visualizações no Youtube e 200 milhões de streams no Spotify.

Serviço

Data: 18/08/2023

Início do evento: a partir das 21h

Local: rua Herman Muller Carioba, 251