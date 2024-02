Filha surpreende mãe e escolhe escola estadual como tema para festa de 6 anos

Orgulho da escola, na primeira semana de aula. Alice Costa dos Reis acaba de ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Professor Lael de Moura Prado, na zona norte da capital paulista, e já levou “tarefa” para dentro de casa. A pequena acaba de comemorar seis anos de idade e pediu à mãe que o tema da festinha fosse a própria escola.

“Desde janeiro ela estava pensando sobre um tema para a festa e, perto do início das aulas, ela já estava decidida e me pediu uma festa do Lael”, conta a mãe Suellen da Costa Lima. “A mamãe fez os enfeites e a parte mais legal da minha festa foi quando eu vi a mesa”, diz a pequena.

A comemoração contou com bolo com enfeite do brasão da escola Lael, bexigas e pose para fotos com as cores azul e preta do uniforme. Alice completou seis anos de idade no último dia 19 de fevereiro, quatro dias após o início das aulas de 2024 na rede estadual, na última quinta-feira (15).

“Eu amo tudo na escola. Eu gosto da sala de aula, dos amiguinhos, da professora e eu aprendo tudo. Neste ano, eu quero aprender a ler, a escrever, a contar os números e fazer amigos. Eu já tenho amizades, mas vou fazer mais amigos na escola”, avisa a aniversariante da semana.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site

Alice acaba de chegar ao primeiro ano, mas sua paixão pela unidade é um pouco mais antiga e alcançada por meio da irmã Bianca Costa dos Reis, de nove anos de idade, que já era aluna da escola e em 2024 frequentará o 4º ano do Ensino Fundamental. “A Alice sempre gostou de estar na escola, desde a creche, e esse encantamento com o Lael vem desde que a gente levava a irmã dela pra escola. Ela está muito empolgada com a perspectiva de novos conhecimentos, e as duas irmãs compartilham esse entusiasmo em participar da escola”, continua.

Suellen conta que assim como Alice e Bianca, sua irmã também já foi aluna da unidade estadual. “A gente leva a sério a convivência com a escola e participa das atividades, porque faz parte do crescimento. A gente gosta muito da escola. Infelizmente só vai até o 5º ano e a gente queria que elas ficassem mais tempo por lá”.

A diretora da escola, professora Rosângela de Fátima Honório de Araújo se emocionou com a homenagem à unidade. “Estou há 12 anos na gestão da escola Lael e recebemos muitas demonstrações de carinho das crianças, mas é a primeira vez que vejo tamanha criatividade”, disse.

O dirigente de ensino da região norte 2, professor Geandro de Oliveira, exaltou o papel, ainda recente, da escola na vida da pequena. “A escolha é uma demonstração de pertencimento, mostra que ela se sentiu acolhida pela escola e tem carinho e entusiasmo com o seu novo local de estudos. Espero que ela e todas as crianças que ingressam no primeiro ano sejam felizes e se sintam assim em todos os próximos anos que virão”, considera o dirigente.