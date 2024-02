Profissionais que oferecem aulas particulares estão com grandes oportunidades em Minas Gerais neste início de ano. Segundo levantamento realizado pelo GetNinjas, o maior aplicativo para contratação de serviços no Brasil, a busca por prestadores de serviços na área cresceu 24% até 24 de janeiro deste ano, em comparação com todo o mês de dezembro de 2023.

Entre as categorias que tiveram um aumento expressivo destacam-se as aulas de informática (94%), aulas de idiomas (35%), aulas de música (10%) e, além disso, as aulas voltadas para o bem-estar, como personal trainer, pilates, RPG e crossfit, registraram um aumento de 69% na procura de demandas.

“As pessoas começaram o 2024 focadas mais no desenvolvimento pessoal, em busca de serviços tanto para adquirir novas habilidades como também para cuidar da saúde. Para isso, estão valorizando profissionais qualificados para atender suas necessidades individuais. Este cenário sugere um ano de investimento crescente em serviços personalizados e especializados”, afirma Thiago Gramari, Diretor de RI do GetNinjas.

Nesse contexto, o profissional precisa estar preparado para oferecer um bom atendimento, reforça Thiago, que lista 4 dicas básicas para quem quer aproveitar esse movimento de alta demanda:

Destaque suas habilidades e especializações de forma clara. Se você oferece aulas particulares em informática, por exemplo, mencione as linguagens ou programas específicos que domina. Isso ajuda os clientes a entenderem exatamente o que você oferece e a tomarem decisões informadas. Invista tempo na construção de um perfil profissional atraente. Adicione uma foto profissional, uma breve descrição sobre sua experiência e o que o diferencia dos demais. Testemunhos de clientes anteriores também podem ser valiosos para criar confiança. Dê aos clientes opções flexíveis. Ofereça pacotes de serviços personalizados para atender às diversas necessidades dos clientes. Se você oferece aulas de música, por exemplo, crie pacotes para iniciantes, intermediários e avançados, adaptando-se às diferentes demandas. Demonstre profissionalismo mantendo-se atualizado em sua área de atuação. Esteja ciente das últimas tendências e ferramentas relevantes. Além disso, responda rapidamente às solicitações dos clientes. A prontidão e a comunicação eficiente contribuem para uma experiência positiva do cliente e aumentam suas chances de ser escolhido.

No GetNinjas, é possível anunciar ou contratar mais de 500 tipos de serviços, são mais de 5 milhões de profissionais cadastrados na plataforma e 4,5 milhões de solicitações de clientes por ano.