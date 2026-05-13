Com emoção, reverência às origens e encontros musicais aclamados, Sami Rico encerra a série de lançamentos de um dos projetos mais emblemáticos do sertanejo recente, o manifesto artístico “O Filho da Lenda – 10 Anos de Saudade”.

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Com participações de Guilherme & Santiago, Fred & Fabrício e Hugo Henrique, cantor encerra a série de lançamentos do álbum em homenagem ao pai

Ao longo de 25 faixas, o álbum também transporta os ouvidos aos clássicos que marcaram época e transforma memória em experiência. No dia 14 de maio, às 11h, Sami o consolida dividindo os vocais com Guilherme & Santiago no medley “Decida/ Duas Camisas”, um encontro potente entre diferentes gerações da música sertaneja.

“Estamos aqui em nome da música sertaneja, em nome do amor pelo José Rico e para poder prestigiá-lo nesse momento”, declarou Guilherme durante a gravação do audiovisual.

Santiago também celebrou a continuidade desse legado: “moleque lindo, que bom que ele vai seguir essa estrada, essa longa estrada da vida que é a magia da música”.

As canções mergulham em relações marcadas pela indecisão e pelo desgaste emocional. Em “Decida”, o amor resiste em meio à frieza e à distância dentro do casamento, enquanto em “Duas Camisas” o sentimento se confronta com o orgulho e a impossibilidade de aceitar um relacionamento dividido.

Sami Rico comenta álbum

“Esse álbum nasceu de uma grande saudade, não é só um projeto de carreira, e sim de vida. Cada lançamento até aqui foi um frio na barriga, uma declaração de coração de todo o meu amor e admiração pelo pai e cantor que José Rico foi. Sou grato aos artistas que puderam compartilhar este sonho comigo”, declara Sami Rico.