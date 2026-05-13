Anel inteligente em alta- O número de brasileiros que tem o game como hobby atingiu a escala mais alta já registrada pela Pesquisa Game Brasil (PGB), levantamento anual sobre o comportamento dos jogadores de jogos eletrônicos no país, realizado desde 2013. A 12ª edição do estudo (2025) revela que 82,8% da população brasileira afirma jogar.

Ao olhar para a rotina desse grupo, é possível observar a necessidade de reflexos rápidos, foco e tomadas de decisão em frações de segundos. Diante desse contexto, a qualidade do sono se mostra imprescindível para o alcance de uma alta performance nas partidas.

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A Pesquisa Global do Sono, realizada em 2025 pela empresa norte-americana ResMed, identificou que o descanso de qualidade é capaz de melhorar a saúde mental em 37%. Já a concentração e produtividade têm um ganho de 41% e 35%, respectivamente. Atenta a essa necessidade, a Lity, marca de eletrônicos e acessórios compatíveis com dispositivos de última geração, apresenta o Connect Ring ao mercado gamer.

Força do anel

Com tecnologia de ponta e design de fácil manuseio, o anel inteligente da Lity é desenvolvido para monitorar indicadores essenciais do organismo, com destaque para a qualidade do sono. Desenvolvido em aço inoxidável, resistente à água e hipoalergênico, o acessório que coleta dados como frequência cardíaca e níveis de oxigenação do sangue, apresenta um formato discreto e confortável, pensado para um uso contínuo, inclusive durante a noite. O produto ainda é integrado ao aplicativo Lity Connect Ring, sendo compatível com sistemas iOS e Android.

“Mais do que contar horas dormindo, é importante compreender os padrões individuais de descanso, já que são pontos que influenciam diretamente na forma com que o organismo regula processos importantes, como memória, concentração e tempo de resposta. Ao ser aplicado na rotina de um gamer, o acessório transforma essas informações em verdadeiros relatórios de desempenho, permitindo que o jogador identifique padrões de descanso e entenda como eles impactam diretamente sua performance nos jogos”, afirma Richard Kenj, diretor comercial da Lity.

Na prática, o monitoramento do sono oferecido pelo anel permite ir além de uma percepção subjetiva, possibilitando uma tomada de decisão baseada em dados. Entre os principais indicadores analisados pelo Connect Ring, encontram-se:

Duração do sono: com o acessório, é possível saber quanto tempo o corpo permaneceu dormindo, o que ajuda a compreender se os ciclos completos de sono estão sendo cumpridos. Uma quantidade insuficiente de horas pode impedir que o corpo passe pelas fases essenciais de recuperação física e mental, afetando diretamente a memória, a capacidade de foco em partidas online longas e o tempo de reação do jogador durante o jogo. Pontuação de sono: o anel inteligente faz o cálculo do índice de qualidade de descanso do usuário com base no Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Aqui, uma pontuação elevada significa que o jogador está com sua “energia” revitalizada, enquanto as baixas chamam a atenção para a necessidade de melhorar o descanso antes de competições. Frequência cardíaca: a frequência cardíaca durante o sono é um indicador valioso, pois reflete como o corpo se recupera em momentos de alta tensão e adrenalina, comuns em ambientes de competição e eSports. Acompanhar esse índice ajuda o gamer a identificar níveis de estresse e entender a eficiência das suas fases de descanso profundo. Oxigênio no sangue : acompanhar a oxigenação durante o sono permite identificar interrupções respiratórias e avaliar se o cérebro e os músculos estão recebendo oxigênio suficiente para se recuperarem. Proporção de sono : o anel registra os diferentes estágios do descanso como o sono leve, profundo e REM (Rapid Eye Movement) . O sono leve prepara o corpo para os níveis mais profundos, enquanto o REM é essencial para a recuperação da fadiga muscular e a consolidação da memória, sendo um elemento importante para atividades de uma rotina gamer como internalizar estratégias de jogo, decorar mapas e automatizar comandos. Metas : o Connect Ring oferece, ainda, uma visão clara do progresso de descanso ao permitir que o usuário estabeleça metas semanais. Para quem leva os games a sério, o acompanhamento desses objetivos ajuda a criar uma consistência de rotina digna de atletas de eSports.

Vale pontuar que, apesar de toda a tecnologia embarcada e da praticidade no acompanhamento dos indicadores relacionados ao sono, o Connect Ring atua como um aliado na busca pelo bem-estar, sem substituir o acompanhamento médico em casos de necessidade. A orientação de um especialista é fundamental para uma avaliação completa.

Para saber mais sobre o acessório, basta acessar o e-commerce oficial: https://loja.litybrasil.com.br/ O produto tem o diferencial de 18 meses de garantia oferecido pela marca.

Sobre a Lity

A Lity é uma marca de eletrônicos e acessórios compatíveis com dispositivos de última geração. Com o propósito de oferecer produtos de alta qualidade a preços acessíveis, trabalha para viabilizar soluções que também ajudem a otimizar experiências no dia a dia de seus clientes.

Em sua linha de equipamentos, atua com produtos 100% certificados de acordo com as regulamentações vigentes no país, garantindo a segurança e confiabilidade aos consumidores, como, por exemplo, a certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), INMETRO, entre outras. A Lity apresenta diferentes modelos de carregadores, cabos de dados e carregamento, headphones e fones de ouvido, todos com garantia mínima de 18 meses para linha de áudio e acessórios, e 24 meses para linha de carregadores automotivos elétricos.