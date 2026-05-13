O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de estudos técnicos e a adoção de melhorias no trânsito do cruzamento entre a rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade e a avenida Padre João Baldan, no Jardim Terramérica II.

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De acordo com o parlamentar, moradores da região têm enfrentado constantes congestionamentos nos horários de pico, especialmente em razão do intenso fluxo de veículos no acesso ao Condomínio Residencial Parque Alliance. “Segundo relatos, as filas de veículos chegam a ultrapassar um quarteirão, comprometendo a circulação e gerando transtornos para motoristas, motociclistas e moradores da região”, afirma Rovina.

No requerimento, o vereador destaca que a situação se agrava devido à existência de uma rotatória no cruzamento, o que contribui para retenções e bloqueios em diferentes sentidos da via durante períodos de maior movimento.

Fala Rovina

“A melhoria no trânsito tem como objetivo garantir mais segurança, organização e fluidez no trânsito, acompanhando o crescimento da região e prevenindo o agravamento dos congestionamentos”, ressalta.

O autor pede, no documento, informações sobre a existência de estudos técnicos em andamento; possíveis intervenções viárias; implantação de semáforos, alterações de fluxo, readequação da rotatória e a criação de acessos alternativos. O requerimento também questiona se o município considera os impactos de novos empreendimentos habitacionais no planejamento viário da região e quais medidas emergenciais podem ser adotadas para melhorar a mobilidade urbana no local.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira (20). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Juninho Dias questiona ações e dados sobre nascimento de prematuros em Americana

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações desenvolvidas pelo município voltadas à prevenção da prematuridade, bem como dados oficiais sobre a incidência de nascimentos prematuros na cidade.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa tem como objetivo compreender o cenário atual da saúde materno-infantil no município, incluindo a estrutura de atendimento às gestantes de alto risco, a existência de protocolos específicos na rede pública e a capacidade da rede hospitalar para atendimento neonatal. “Estamos tratando de um tema extremamente sensível, que impacta diretamente a vida das famílias. Nosso objetivo é entender como o município está estruturado para prevenir a prematuridade e garantir o atendimento adequado às gestantes e aos recém-nascidos”, afirma Juninho.

O autor pergunta no requerimento se existem programas de acompanhamento às famílias após a alta hospitalar, campanhas de conscientização e capacitação dos profissionais de saúde. Pede, ainda, dados sobre a taxa de nascimentos prematuros nos últimos anos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (19). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.