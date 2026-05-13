O Gigantinho Campo Sub-15, campeonato de futebol de base promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, definiu neste sábado (9) os semifinalistas da competição. As partidas das quartas de final foram realizadas nos campos do São Vito e do Parque Novo Mundo.

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No São Vito, o Projeto Praia Azul venceu o Projeto F.C./Base São Vito por 3 a 2, garantindo vaga entre os quatro melhores times do campeonato. Na outra partida, Aesca/Clube do Bosque e Colorado empataram em 1 a 1 no tempo normal, e o Colorado avançou nos pênaltis ao vencer por 4 a 3.

Já no Parque Novo Mundo, o Unidos da Cordenonsi superou o Grêmio Americana por 1 a 0 e também confirmou classificação para a semifinal. Fechando a rodada, o São Manoel venceu o Na Cara do Gol por WO e segue na disputa pelo título.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, comentou sobre a expectativa para as partidas das semifinais. “Temos grandes confrontos pela frente, e a expectativa é de mais uma grande rodada, com jogos disputados e muita emoção. Queremos convidar toda a população para prestigiar os nossos atletas e apoiar o esporte de base da cidade.”

As semifinais da competição acontecem nesta quarta-feira (13), no gramado do Centro Cívico. Às 19h, o Projeto Praia Azul enfrenta o São Manoel. Na sequência, às 20h10, Colorado e Unidos da Cordenonsi disputam a segunda vaga na grande final.

A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas por meio do aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e entrar na aba “Campeonato Gigantinho Campo”.

Confira os resultados das quartas de final do gigantinho:

Campo do São Vito

Projeto Praia Azul 3 x 2 Projeto F.C./Base São Vito

Aesca/Clube do Bosque (3) 1 x 1 (4) Colorado

Campo do Parque Novo Mundo

Grêmio Americana 0 x 1 Unidos da Cordenonsi

São Manoel 3 x 0 Na Cara do Gol (WO)

Semifinais

13/05 (quarta-feira) – Centro Cívico

19h – Projeto Praia Azul x São Manoel

20h10 – Colorado x Unidos da Cordenonsi