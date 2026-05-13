De moradias populares a postos de saúde, a maioria das principais obras realizadas em Santa Bárbara d’Oeste são feitas com recursos conseguidos pelo ex-prefeito Denis Andia em Brasília.

Entre as obras divulgadas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e que são realizadas integralmente com recursos obtidos pelo ex-prefeito estão os dois novos Complexos Regionais de Saúde (nos bairros Mollon e Aranha Oliveira), a creche no Vila Rica, a pavimentação do Distrito Industrial de Cillo e das ruas Euclides da Cunha, Jaguariúna, Itupeva, Ipeúna e outras. Além disso, 248 novas moradias populares na região do Vila Rica também são feitas com investimentos conseguidos por Andia.

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Fala Dênis Andia

“Me sinto feliz e cumprindo minha missão de colaborar para que Santa Bárbara d’Oeste continue tendo obras que vão melhorar a vida dos barbarenses. O município vem passando por um período de alguma dificuldade até mesmo na prestação de serviços básicos e os recursos que consegui em Brasília têm permitido que a cidade não pare. Quando fui prefeito, não tive quem nos ajudasse assim e sei o quanto faz a diferença”, comentou Denis.

Além de Santa Bárbara, as cidades de Americana, Nova Odessa entre outras da região também receberam investimentos conseguidos por Denis Andia. São 12 postos de saúde, 8 escolas, recapeamento, obras viárias, estações de tratamento de água e de esgoto, anéis viários, ônibus elétricos, pontes, iluminação pública e habitação. Apenas em moradias populares foram mais de 3 mil unidades, com destaque para Americana (200), Nova Odessa (150), Sumaré (300) e Hortolândia (400).

“Nosso trabalho nos últimos três anos aproximou Brasília das cidades da nossa região, abrindo portas, orientando as prefeituras e conseguindo mais recursos para as nossas cidades. Vamos fortalecer ainda mais essa relação de proximidade”, disse Denis.

O trabalho de articulação política demonstra a expressão de Denis Andia e o projeta com força nas eleições de outubro. No último pleito, Denis esteve próximo de conquistar sua vaga como deputado federal, somando cerca de 75 mil votos – ficando na suplência por uma diferença de menos de 5 mil votos e sendo o candidato mais votado da RMC.