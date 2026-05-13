Sugestões do vereador tinham como objetivo garantir no mínimo 10% ao paradesporto e custeio de alimentação em deslocamentos

Os vereadores de Americana aprovaram por unanimidade em primeira discussão, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (12) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei nº 40/2026, de autoria do Poder Executivo, que cria o “Programa Municipal de Atenção e Incentivo ao Esporte”.

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Segundo a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento esportivo em diferentes níveis, abrangendo o esporte educacional, de lazer, saúde e alto rendimento. A proposta também visa fortalecer atletas, equipes e entidades esportivas do município, além de incentivar a realização de eventos e a formação esportiva por meio de cursos, palestras e oficinas.

Outro destaque da iniciativa é a criação do programa Bolsa Atleta, que prevê apoio financeiro, técnico e material para atletas não profissionais, paratletas, guias, técnicos, auxiliares e profissionais de iniciação esportiva. A execução será feita pela Secretaria Municipal de Esportes.

Emendas apresentadas pelos vereadores Gualter Amado (PDT), Professora Juliana (PT) e Thiago Brochi (PL) foram rejeitadas pelas maioria dos vereadores.

Propostas

As propostas de Thiago Brochi tinham como principal objetivo garantir que, no mínimo, 10% dos recursos do programa fossem destinados ao paradesporto, fortalecendo a inclusão de pessoas com deficiência no esporte municipal. Além disso, as emendas também previam o custeio de alimentação para atletas durante deslocamentos e participação em competições oficiais.

Segundo o vereador, esses pontos não estão garantidos de forma expressa no texto original do projeto. A proposta das emendas era justamente assegurar, de maneira definitiva, recursos mínimos para o paradesporto e apoio básico aos atletas, considerando que a alimentação durante competições e viagens é uma necessidade essencial.

Thiago Brochi destacou ainda que as medidas buscavam oferecer mais estrutura, dignidade e condições adequadas para atletas e projetos esportivos da cidade, especialmente aqueles ligados ao esporte de base e ao paradesporto.

Outro ponto ressaltado foi que, durante a tramitação e discussão das emendas, não houve apontamento de inconstitucionalidade às propostas apresentadas. Mesmo com a rejeição, o vereador afirmou que continuará defendendo políticas públicas voltadas ao fortalecimento do esporte, da inclusão e do apoio aos atletas de Americana.