Filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiram atacar a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Ela participou de um evento político em Fortaleza neste domingo (30 de novembro de 2025), que marcou o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará.

Durante sua participação, a ex-primeira-dama gerou um racha na direita local ao criticar publicamente a aproximação do PL (Partido Liberal), partido ao qual é filiada, com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) no estado.

Ela desautorizou as negociações lideradas pelo deputado federal André Fernandes (presidente estadual do PL) com Ciro Gomes, alegando incompatibilidade de valores.

Repercussão Interna: A postura de Michelle causou constrangimento e gerou críticas internas, inclusive de outros membros da família Bolsonaro, como o senador Flávio Bolsonaro, que consideraram a ação autoritária, pois o próprio Jair Bolsonaro teria dado aval para a aliança local.

Filhos defendem aliança com Ciro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à crítica de Michelle sobre apoio a Ciro: “Autoritária”. O senador Bolsonaro também conversou com deputado André Fernandes após Michelle Bolsonaro criticar aproximação do PL com Ciro Gomes. Ele foi seguido por outros dois filhos de Bolsonaro- o vereador Carlos e o deputado exilado nos Estados Unidos Eduardo.

