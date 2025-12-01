Prefeitura abre inscrições para 11ª edição do programa Mãe Americanense

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abre nesta segunda-feira (1) as inscrições gratuitas para as gestantes interessadas em participar da 11ª edição do programa Mãe Americanense. O prazo vai até o dia 5 de janeiro, e os cadastros devem ser feitos pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner do programa.

Os requisitos para participar são: estar entre a 14ª e a 22ª semana de gestação; estar em acompanhamento pré-natal; residir em Americana há pelo menos um ano; ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo; e estar inscrita no Cadastro Único.

As ações do programa Mãe Americanense são realizadas durante três meses, com encontros quinzenais promovidos nos territórios dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e nos SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Durante o período de atividades, as participantes recebem orientações sobre saúde, planejamento familiar, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais, além da realização de dinâmicas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da iniciativa. “O programa Mãe Americanense atende a demanda voltada para as gestantes em situação de vulnerabilidade social, visando dar apoio e suporte para o fortalecimento dos vínculos entre mãe e bebê e a rede de apoio. Todas as atividades são gratuitas e monitoradas por profissionais, que se dedicam ao projeto, prestando um serviço de qualidade e de cuidado com as gestantes”, afirmou.

Implantado em 2023 pela administração municipal, o programa é desenvolvido pela SASDH em parceria com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e com o Fundo Social de Solidariedade. Ao final de cada edição, as participantes recebem gratuitamente kits de enxoval, com itens como carrinho de bebê e roupas, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor aproximado de R$ 1 mil por kit, além de produtos de higiene, banheiras e outros materiais doados pelo Fundo Social.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP