Filhotinhos molhados e sem comida são resgatados pela Gama

Seis filhotinhos de cachorro recém-nascidos foram resgatados pela Guarda Municipal de Americana na última quinta-feira, no Jardim dos Lírios, em Americana, após uma denúncia anônima.

No local, as equipes se deparam com o corpo da cadela sem vida enrolada em um pano – mãe dos filhotes -, e os seis cachorrinhos dentro de uma casinha, porém sem nenhum tipo de aquecimento e sem comida. Todos eles estavam molhados.

Em contato com o dono do imóvel, o mesmo afirmou que a cadela havia morrido há dois dias. Ainda disse que não estava alimentando os filhotes por falta de tempo e que não solicitou ajuda pelo mesmo motivo.

Diante da situação, a ONG Anjos Peludos recebeu de imediato os animais e já os alimentou no mesmo instante. O “responsável” pelos animais foi encaminhado para a delegacia, onde foi elaborado Boletim de Ocorrência, mas acabou liberado.