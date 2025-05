Filipe Toledo é campeão em Gold Coast

Resultado histórico para o Brasil em Gold Coast! Filipe Toledo, bicampeão mundial de surfe, foi completamente dominante e venceu na madrugada deste sábado (10) a etapa de Burleigh Heads, na Austrália.

Com direito a show de aéreos, tubos e uma performance impecável durante todo o evento, Filipinho bateu o australiano Julian Wilson na final e se tornou o primeiro brasileiro a ser bicampeão da etapa, reeditando o duelo entre os dois em 2015.

O dia foi mais que especial para Filipe Toledo. No dia do aniversário do filho, Koa, de 7 anos, ninguém foi capaz de pará-lo durante o evento.

Desde a primeira bateria em Burleigh Heads, o Ubatubense mostrava que era o surfista que mais estava conectado com as ondas e foi o principal destaque do campeonato de forma inquestionável.

A decisão valia uma reedição da primeira final da carreira de Filipinho no WCT, em 2015, contra o mesmo Julian Wilson, em Gold Coast, na qual o brasileiro se saiu vitorioso. Desta vez, o resultado não foi diferente.

Com um somatório de 17.60, contra 16.90 do australiano, Filipe carimbou seu nome mais uma vez na história. Durante a semifinal, também conseguiu o feito de ser o primeiro a conseguir uma nota 10 unânime no evento, após uma onda espetacular com um tubo seguido de um aéreo perfeito.

Com o título, o brasileiro saltou da 11º para a 6º colocação no ranking da WSL, passando o corte de surfistas e encostando no pelotão de elite dos cinco melhores surfistas da temporada, que irão brigar pelo título mundial no segundo semestre.

Filipe Toledo cai no mar

O próximo desafio do campeão será a etapa de Margaret River, que irá marcar o fim da perna australiana, entre os dias 17 a 27 de maio.

