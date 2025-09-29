Filmes e séries da última semana de setembro

Aline Lima é a madrinha “Outubro Rosa” 2025 do Hospital de Amor

A conscientização sobre o câncer de mama ganha reforço neste mês com o lançamento da campanha “Outubro Rosa”. Sob o tema “Prevenção é o Ano Todo”, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação e incentivar exames preventivos, como a mamografia, para um diagnóstico precoce e aumento das chances de cura.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é que o Brasil registre cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama apenas neste ano. No entanto, quando detectado no início, a taxa de cura pode chegar a mais de 90%.

A campanha visa desmistificar o processo dos exames, mostrando que a prevenção é um ato de autocuidado e amor-próprio. Entre as ações planejadas está a realização de mamografias gratuitas nas unidades de Prevenção do Hospital de Amor espalhadas pelo país, bem como nas unidades móveis da instituição. Além disso, há conteúdo digital informativo desenvolvido com depoimentos de pacientes que são tratadas no HA.

Segundo o médico mastologista do Instituto de Prevenção do HA, em Barretos (SP), Dr. Idam Oliveira Júnior:

“Nosso objetivo é quebrar barreiras e mostrar que a prevenção é a melhor ferramenta que temos. O ‘Outubro Rosa’ não é apenas sobre o câncer de mama; é sobre cuidar da saúde como um todo e dar às mulheres o conhecimento e o apoio que precisam para viver vidas mais longas e saudáveis”, reforça o especialista.

O Hospital de Amor convida toda a sociedade a participar da campanha “Outubro Rosa”, seja compartilhando informações ou incentivando as mulheres de seu convívio a fazerem os exames. Lembrando que todas as mulheres de 40 a 74 anos devem realizar o rastreamento.