Filmes e séries mais vistos da semana 3 de setembro no streaming trazidos ao NM pela JustWatch

A Fazenda 17: entre ninfoplastia, bumbum turbinado e preenchimentos exagerados, médico comenta procedimentos dos peões

De Gaby Spanic a Tamires Assis, os peões entraram no jogo carregando retoques nada discretos. Para o Dr. Luiz Haroldo Pereira, membro e ex-presidente da SBCP, o perigo está no excesso e na falta de identidade

Reality show tem barraco, romance, provas… e também muito preenchimento facial. A Fazenda 17 mal começou e já virou desfile de harmonizações. Alguns telespectadores viralizaram com comentários nas redes dizendo que os participantes estão todos com o mesmo rosto, sendo difícil reconhecer quem é quem. O cirurgião plástico Dr. Luiz Haroldo Pereira, membro e ex-presidente da SBCP, analisou os rostos e corpos dos confinados e comentou o que é tendência, o que funciona e o que pode estar passando do ponto.

Gaby Spanic: “padrão Venezuela”

A atriz venezuelana conhecida pelas personagens gêmeas Paola e Paulina em “A Usurpadora”, chamou atenção com o rosto marcado por procedimentos. Gaby já confirmou ter feito lifting temporal com fios de PDO, preenchimento de mento, red touch no pescoço e exossomos para regeneração da pele, além de empinar o bumbum com colágeno injetável e realizar uma ninfoplastia a laser.

Dr. Luiz Haroldo analisou fotos recentes dela e não poupou comentários. “Os fios de PDO dão resultado rápido, mas não duram. Já os preenchimentos costumam dar um bom resultado, ela provavelmente usa bastante. Venezuelanas e colombianas gostam desse rosto mais cheio, mas o risco é exagerar e ficar artificial, algo que não é o padrão brasileiro.”

Sobre os procedimentos corporais da atriz, ele afirma: “Colágeno injetável não funciona como dizem. O que pode dar resultado é gordura, prótese ou até ácido hialurônico mais concentrado. Já procedimentos íntimos, como ninfoplastia ou enxerto de gordura na região genital, são antigos, mas continuam trazendo bons resultados para rejuvenescimento.”

Tamires Assis: harmonização glútea

A modelo e ex de Davi Brito entrou no reality exibindo curvas bem definidas e é conhecida por apostar em diversos procedimentos estéticos. O médico destaca os retoques no bumbum.

Queridinho entre as famosas, o bioestimulador de colágeno é a melhor solução para quem quer só dar um retoque nas celulites e flacidez. “A remodelação é feita com ácido hialurônico concentrado, que provoca a bioestimulação. Não é algo duradouro, porém tem um bom e rápido resultado, é sempre um sucesso entre as mulheres”.

Michelle Barros: na contramão dos excessos

A jornalista entrou no programa assumindo que retirou os preenchedores faciais, além de ter feito lifting e blefaroplastia para reverter o quadro de flacidez. Para o médico, ela deu um passo certeiro.

“Muita gente exagera no preenchimento e acaba perdendo a identidade, às vezes virando verdadeiros monstros. A Michelle foi na contramão, buscou naturalidade e isso é uma tendência atual. O lifting devolve firmeza e ‘levanta’ o rosto, a blefaroplastia abriu o olhar… Ela ficou mais leve, mais próxima ao que o brasileiro gosta de ver em estética.”

Outros peões na mira

Além dos nomes mais comentados, o médico também analisou tendências entre outros confinados:

Geração preventiva: “Muitos jovens chegam com excesso de botox preventivo. Funciona? Sim, desde que não congele a expressão. A TV entrega qualquer exagero.”

Os homens do elenco: “É cada vez mais comum ver lipo HD entre eles. O risco é buscar um abdômen de super-herói e ficar artificial. Um contorno discreto, sim, pode valorizar muito.”

Todo mundo com a mesma cara

A harmonização facial virou praticamente uniforme nos realities. Para o especialista, isso tem um preço: “Botox e preenchimento são ótimos recursos quando usados com parcimônia. O problema é que estão aplicando os mesmos ângulos e volumes em todo mundo. Resultado: homens e mulheres ficam com aquele rosto exagerado e padronizado, sem identidade. Você liga a TV e parece que é um elenco inteiro de irmãos gêmeos.”

Saiba mais sobre Dr. Luiz Haroldo Pereira

Dr. Luiz Haroldo Pereira, que atende em Copacabana, no Rio de Janeiro, é referência em cirurgia corporal e facial no Brasil. O médico já foi presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) do Rio Janeiro, participou da banca de exames para título de especialista em cirurgia plástica durante 12 anos e, desde 2006, é membro da comissão de avaliação para médicos que desejam se torna titulares da SBCP, capacitados para realizar as cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, implantes de silicone e outros procedimentos.