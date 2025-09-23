O vereador Felipe Corá sugere que a Prefeitura adquira e utilize drones equipados com câmera térmica para o monitoramento de focos de calor e a prevenção de incêndios em áreas verdes do município. Ele protocolou, nesta segunda-feira (22), na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, uma indicação em que sugere a ação por meio da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A proposta destaca que Santa Bárbara abriga extensas áreas de vegetação nativa, parques públicos e zonas de proteção ambiental próximas a regiões urbanizadas, o que aumenta o risco de queimadas, especialmente durante o período de estiagem. De acordo com o texto, as condições climáticas favorecem a propagação de focos de calor, colocando em risco a fauna, a flora, o patrimônio público e privado, além da saúde da população.

Corá argumenta que o uso de tecnologia de monitoramento aéreo é uma ferramenta eficaz para identificar rapidamente focos de calor, permitindo respostas emergenciais mais ágeis e diminuindo os danos ambientais. Cidades como São José do Rio Preto e Limeira, citadas na justificativa, já utilizam drones para sobrevoar áreas de risco, detectar focos de fumaça e calor em tempo real e direcionar equipes de combate, o que resultou em maior eficiência no enfrentamento de incêndios e redução de prejuízos ambientais.

O parlamentar recomenda que o equipamento tenha recursos avançados, como georreferenciamento, transmissão de imagens ao vivo e autonomia mínima de 40 minutos por bateria, sugerindo modelos similares aos utilizados em outros municípios.

Drone segurança e tempo de resposta

Segundo Corá, a implementação da tecnologia contribuiria para reduzir o tempo de resposta em ocorrências, prevenir grandes danos ambientais e proteger áreas de preservação permanente, além de integrar informações em tempo real para apoiar as ações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Meio Ambiente.

Leia + sobre partidos política regional