A queda de energia provocada pelo temporal que atingiu durou mais de 10 horas e há registros de que ainda não voltou em alguns bairros.

O vento causou fortes estragos desde o começo da tarde na região. Foram árvores caídas, o muro de um condomínio de alto padrão em Americana que caiu.

Uma academia recém inaugurada em Nova Odessa teve vidros estourados e a avenida Brasil em Americana e a entrada do bairro Santa Rita em Santa Bárbara chegaram a ser inundados de água.

Queda na temperatura

A temperatura deve cair fortemente esta terça-feira e permanecer assim nesses primeiros dias de início de primavera.

