O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes usou as redes sociais para celebrar os atos do domingo que tiveram como alvo ser contra a anistia aos golpistas do 8 de janeiro e a PEC da Blindagem.

Os atos reuniram centenas de milhares de brasileiros em várias capitais e até em cidades do interior. Na região, o ato se concentrou em Santa Bárbara d’Oeste.

Gilmar Mendes assinalou:

“Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional.”

