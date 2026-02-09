Filmes e séries mais vistos semana1 fevereiro

Trazido aos leitores pela JustWatch

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Thais Carla publica antes e depois e fala sobre escolhas e cuidado com o corpo

Artista compartilha registro do processo de emagrecimento, após perder 85 quilos, e reflete sobre amor próprio e continuidade

Thais Carla publicou em suas redes sociais uma postagem em que mostra imagens do antes e depois do seu processo de emagrecimento, que resultou na perda de 85 quilos. O conteúdo foi acompanhado da reflexão sobre escolhas pessoais, cuidado consigo mesma e a relação com o próprio corpo ao longo do tempo.

Na publicação, Thais destaca que a mudança não está associada à falta de amor próprio, mas a um percurso consciente. “Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho, as escolhas e a forma de cuidar de mim”, afirma.

A artista também aborda a ideia de continuidade ao falar sobre o registro visual. “Esse espelho não é sobre correção, é sobre continuidade. Amor próprio não é estagnação, é consciência”, escreve.

Ao longo do texto, Thais reforça que aceitar mudanças não significa rejeitar quem se foi em outras fases. “Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças.

Significa não se odiar enquanto elas acontecem. Cada fase da vida merece respeito, e cada versão nossa merece dignidade”, conclui.

Sobre a Pop Creator:

Com o conceito de “One Stop Shop”, a Pop Creator traz para os seus agenciados soluções completas em influência e monetização, desde afiliados até a produção de Live Shops. Com foco na profissionalização, capacitação e monetização desses criadores, a empresa, que faz parte do grupo Mynd, oferece mentorias, suporte criativo e diversas oportunidades comerciais. A Pop Creator chega ao mercado com o propósito de democratizar o acesso ao marketing de influência e impulsionar novas vozes na internet.

Sobre a Mynd:

Fundada pelos sócios Fátima Pissarra, Preta Gil e Carlos Scappini, a Mynd é a maior especialista em marketing de influência e entretenimento da América Latina. Ela auxilia empresas e agências na identificação de oportunidades, planejamento de estratégias e execução de projetos publicitários, unindo música, entretenimento, artistas e influenciadores. Também conta com um casting exclusivo, composto por mais de 300 grandes nomes do cenário nacional e internacional, e atua com gestão de imagem e desenvolvimento de estratégias individuais dos artistas, identificando oportunidades no mercado publicitário com marcas que tenham fit com os perfis. Em 2026, ela completa nove anos no mercado.