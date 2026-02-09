O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, nesta terça-feira (10), um serviço técnico de interligação do Centro de Reservação 1 (CR-01), localizado no São Vito.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A intervenção será executada na Estação de Tratamento de Água (ETA) e integra as etapas necessárias para a entrada em funcionamento do novo reservatório da região. A execução dependerá das condições climáticas, podendo ser reprogramada caso necessário.



Durante a execução do serviço, poderá haver intermitência no abastecimento de água nos bairros São Vito, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Campo Verde, Vila Margarida, Vila Belvedere, Vila Najar, Vila Bertine e Parque Primavera. O fornecimento será normalizado gradualmente após a conclusão dos trabalhos.

Atualmente, o CR-01 é abastecido por uma subadutora de ferro fundido alimentada por dois conjuntos motobombas. O serviço previsto contempla a individualização desses equipamentos, garantindo a continuidade da operação da subadutora existente, além da interligação da nova subadutora em PEAD, que será responsável pela alimentação do novo reservatório construído no Centro de Reservação.

Com a conclusão dessa etapa, será possível iniciar o processo de desinfecção e os testes operacionais do novo tanque, fases essenciais para a futura entrada em funcionamento da estrutura e para a ampliação da segurança do sistema de abastecimento.



O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destaca que a intervenção é necessária para o avanço do novo sistema de reservação.

“Essa é uma etapa técnica fundamental para que o novo reservatório do São Vito entre em operação com segurança e eficiência, ampliando a capacidade de abastecimento e garantindo maior estabilidade no fornecimento de água para a população”, afirmou.

DAE aposta no novo reservatório

O novo reservatório do São Vito terá capacidade para 2,1 milhões de litros de água, ampliando a reservação local dos atuais 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros. A estrutura beneficiará diretamente cerca de 20 mil moradores, reforçando o abastecimento e garantindo maior segurança hídrica.

Leia Mais notícias da cidade e região