DAE Americana faz 294 consertos de vazamentos de água em sete dias

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 294 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante esses sete dias, foram feitos 100 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 89 em passeios (VAP) e 105 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 294 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros:

Antônio Zanaga, Boa Vista, Cariobinha, Centro, Chácara Machadinho, Chácara Santa Cruz, Cidade Jardim, Cordenonsi, Distrito Ind. Abdo Najar, Fazenda Santa Lúcia, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Brasília, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim do Lago, Jardim Dona Judith, Jardim Florbela, Jardim Guanabara, Jardim Helena, Jardim Ipiranga, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim N. Sra. do Carmo, Jardim Santana, Mario Covas, Morada do Sol, Nova Americana, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Dom Pedro, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Portal da Colina, Praia Azul, Praia dos Namorados, Res. Jaguari, São Domingos, São Jerônimo, São Luiz, São Manoel, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Mariana, Vila Redher, Vila Santa Catarina e Werner Plaas.

Orienta

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP