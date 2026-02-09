Santa Bárbara recebe 2 encontros literários gratuitos neste mês

Leia + sobre diversão e arte

Os amantes da literatura têm dois encontros especiais agendados para este mês de fevereiro em Santa Bárbara d’Oeste, com a realização do Clube da Leitura e do Círculo do Livro, iniciativas gratuitas da Secretaria de Cultura e Turismo que incentivam a leitura, o diálogo e a troca de experiências entre leitores. Ambos os eventos são gratuitos e não exigem inscrição prévia.

No dia 23 de fevereiro (segunda-feira), às 19 horas, o Clube da Leitura promove a discussão do livro “Pequena coreografia do adeus”, da escritora Aline Bei, no Centro Cultural e Biblioteca Prof º “Léo Sallum”, localizado na Cidade Nova.

Finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura 2022, a obra constrói um retrato sensível e ao mesmo tempo brutal sobre relações familiares, amor e abandono. A narrativa acompanha Julia, uma jovem escritora marcada pela separação dos pais, por conflitos silenciosos e pela ausência de afeto. Aline Bei também é autora do premiado “O peso do pássaro morto”.

Já no dia 24 de fevereiro (terça-feira), às 19 horas, acontece o 1º Círculo do Livro do ano, na Biblioteca Central, situada no Centro. O encontro terá como leitura a obra “A vida mentirosa dos adultos”, da autora italiana Elena Ferrante, e contará ainda com o sorteio de um livro, cujo título será escolhido pela biblioteca.

O livro narra a história de Giovanna, uma adolescente de 12 anos que, após ouvir um comentário ofensivo do pai sobre sua aparência, passa a questionar sua própria identidade e decide conhecer a tia Vitória, figura renegada da família, em outra região de Nápoles.

Empréstimo gratuito

As obras discutidas nos encontros podem ser emprestadas gratuitamente na Biblioteca Central, no Centro Cultural e Biblioteca Profº “Léo Sallum”, na Cidade Nova e na Biblioteca “Neide Crócomo”, localizado no CEU das Artes, no Planalto do Sol 2. Para realizar o empréstimo, basta que a pessoa interessada compareça a uma das unidades.

Caso ainda não possua cadastro, é necessário apresentar documento com foto (RG) e comprovante de residência recente. O serviço é gratuito, não há necessidade de agendamento, e moradores de outras cidades também podem se cadastrar e emprestar obras.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP