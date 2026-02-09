Criminosos assaltam posto em SBO e fogem com dinheiro do cofre
Dois criminosos, assaltaram um posto de combustível em Santa Bárbara d’Oeste. Durante a ação, os bandidos conseguiram acesso ao cofre e fugiram levando uma quantia em dinheiro.
Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a movimentação dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.
O proprietário do posto está oferecendo R$ 1.000,00 de recompensa para quem fornecer informações que levem aos criminosos.
