Criminosos assaltam posto em SBO e fogem com dinheiro do cofre

Dois criminosos, assaltaram um posto de combustível em Santa Bárbara d’Oeste. Durante a ação, os bandidos conseguiram acesso ao cofre e fugiram levando uma quantia em dinheiro.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a movimentação dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

O proprietário do posto está oferecendo R$ 1.000,00 de recompensa para quem fornecer informações que levem aos criminosos.

