O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana, solicitando informações e providências da prefeitura sobre a situação de postos de combustíveis desativados no município.

De acordo com o parlamentar, o gabinete tem recebido diversas reclamações de moradores e comerciantes a respeito de imóveis abandonados que vêm sendo utilizados como abrigo improvisado e, em alguns casos, para consumo de entorpecentes, gerando sensação de insegurança, riscos sanitários e preocupação coletiva.

Fala Guálter

“O objetivo é entender a dimensão do problema e cobrar providências que garantam segurança, organização urbana e atendimento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirma Gualter.

No documento, o autor destaca que a presença dessas estruturas desativadas exige atuação integrada do poder público, aliando ações de fiscalização urbana à assistência social, com o objetivo de garantir segurança à população e atendimento humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O vereador questiona quais ações estão sendo realizadas pela secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para abordagem e acolhimento das pessoas que utilizam esses espaços; o planejamento para destinação urbana dos imóveis e o estudo de medidas legais e administrativas mais rigorosas para coibir o abandono de áreas potencialmente perigosas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira (10). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.