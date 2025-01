Filmes e Séries Top10 da semana 2 de janeiro no streaming

Nicole e Paula, do BBB 25, elegem favoritos, ‘plantas’, chatos e preveem eliminação de Arleane e Marcelo

Paula e Nicole Oliveira, mãe e filha que tentaram vaga no BBB 25, estão mesmo ligadas no reality. Às vésperas da eliminação, a dupla elege os participantes preferidos, os mais chatos e aqueles que ainda não apareceram no jogo. Elas ainda são unânimes: o casal Arleane e Marcelo vão se dar mal no paredão.

Na opinião de Paula, os dois não se entendem e Marcelo quer tomar as decisões sozinho, sem ouvir a esposa. “A Arleane já reclamou muitas vezes, ele tem uma forma de se portar muito esnobe. A dupla sai por causa dele”, prevê. Nicole concorda com a mãe e diz que o público deve salvar Diogo e Dona Vilma por gostarem mais da relação amigável entre mãe e filho.

As ex-BBBs ainda elegem a própria Dona Vilma como a planta dessa edição. “Ela não entrou no jogo, não mostrou porque está ali e o público vai cobrar isso lá na frente”, opina Nicole. “Ela é parada, não tem atitude. Vai se livrar nesse paredão, mas no próximo pode sair fácil”, completa Paula.

Já no quesito chatice, as opiniões de mãe e filha são bem diferentes. Paula diz que Daniele Hypólito reclama muito e se tornou insuportável no reality. Para Nicole, Thamiris implica com sua irmã o tempo todo, sem motivos, e não entrega entretenimento. “E isso pode custar a eliminação da dupla, ela ficou chata”, aponta.

Por outro lado, as duas escolhem seus preferidos. A torcida de Paula vai para Guilherme e a de Nicole vai para Dona Delma. Coincidentemente os quatro conviveram durante a votação para entrar no BBB. “Tivemos a chance de conhecê-los melhor, são humildes e simpáticos”, diz Paula. “Dona Delma é a cara do BBB, simples, divertida, autêntica. Torço por ela”, conta Nicole.

Além deles, mãe e filha contam que se dariam bem com os gêmeos goianos João Gabriel e João Pedro, e com a musa fitness Gracyanne Barbosa. “Gosto do jeito deles, do sotaque e da simplicidade. Com certeza seríamos amigos e aliados”, diz Paula. “A Gracyanne tem um estilo de vida parecido com o meu, acho que daria match”, garante Nicole.

Apesar da rápida participação no BBB, mãe e filha dizem que viveram a fase mais intensa de suas vidas. “Somos as sisters mais rápidas da história (risos)”, brinca Paula. “Foi uma experiência incrível, pena que as câmeras não mostraram o que aconteceu no hotel. Porque ali já tinha briga, estratégia e muita risada”, entrega Nicole.

