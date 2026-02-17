Filmes e séries +vistos semana 2 de fevereiro

Carnaval também pode ser para todos: Dr. Matheus Trilico orienta como neurodivergentes podem curtir a folia com mais conforto

Enquanto milhões de brasileiros aguardam o Carnaval com entusiasmo, para muitas pessoas com TDAH e Transtorno do Espectro Autista (TEA), a data pode representar um verdadeiro desafio sensorial. Sons intensos, multidões, calor, excesso de estímulos visuais e mudanças na rotina podem gerar sobrecarga e ansiedade.

Segundo o neurologista Dr. Matheus Trilico, referência no tratamento de adultos com TDAH e autismo, é possível, sim, aproveitar a festa, desde que haja planejamento.

“O problema não é o Carnaval em si, mas o excesso de estímulos sem preparo. Quando a pessoa entende seus limites e se organiza, a experiência pode ser mais leve e até prazerosa”, explica o neurologista.

Por que o Carnaval pode ser desafiador?

Pessoas neurodivergentes costumam ter maior dificuldade sensorial. Isso significa que:

Sons altos podem ser fisicamente desconfortáveis.

Luzes e cores intensas podem gerar irritação.

Contato físico inesperado pode causar estresse.

Mudanças bruscas na rotina aumentam a ansiedade.

No caso do TDAH, a impulsividade e a dificuldade de autorregulação também podem impactar decisões durante festas longas e ambientes muito estimulantes.

Kit sobrevivência para curtir o Carnaval

O Dr. Matheus sugere um “kit estratégico” para reduzir riscos de sobrecarga:

Protetor auricular ou fones com cancelamento de ruído.

Óculos escuros para reduzir estímulo visual.

Garrafa de água (hidratação ajuda na regulação emocional).

Boné ou chapéu para proteção térmica.

Planejamento prévio de trajeto e ponto de saída.

Combinar tempo máximo de permanência.

Ter um “ponto seguro” para pausas.

Dr. Matheus explica que uma rota de saída definida é fundamental. A sensação de controle reduz significativamente a ansiedade”, orienta o neurologista. Para o médico, é importante desconstruir a ideia de que todos precisam viver o Carnaval da mesma forma.

“Cada cérebro funciona de um jeito. Se para alguém o melhor plano é um bloco menor ou até uma reunião em casa com amigos, está tudo bem. Inclusão também significa respeitar a própria forma de participar”, diz Trilico. O médico reforça que familiares e amigos devem estar atentos a sinais de sobrecarga, como irritabilidade súbita, isolamento, dor de cabeça ou necessidade urgente de sair do ambiente.

“Mais do que falar sobre festa, o tema abre espaço para discutir inclusão e saúde mental. O lazer é um direito. Mas ele precisa ser acessível para diferentes perfis neurológicos. Informação é a principal ferramenta para isso”, finaliza Dr. Matheus Trilico.

