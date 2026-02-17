Filmes e séries +vistos semana 2 de fevereiro
Carnaval também pode ser para todos: Dr. Matheus Trilico orienta como neurodivergentes podem curtir a folia com mais conforto
Enquanto milhões de brasileiros aguardam o Carnaval com entusiasmo, para muitas pessoas com TDAH e Transtorno do Espectro Autista (TEA), a data pode representar um verdadeiro desafio sensorial. Sons intensos, multidões, calor, excesso de estímulos visuais e mudanças na rotina podem gerar sobrecarga e ansiedade.
Segundo o neurologista Dr. Matheus Trilico, referência no tratamento de adultos com TDAH e autismo, é possível, sim, aproveitar a festa, desde que haja planejamento.
“O problema não é o Carnaval em si, mas o excesso de estímulos sem preparo. Quando a pessoa entende seus limites e se organiza, a experiência pode ser mais leve e até prazerosa”, explica o neurologista.
Por que o Carnaval pode ser desafiador?
Pessoas neurodivergentes costumam ter maior dificuldade sensorial. Isso significa que:
- Sons altos podem ser fisicamente desconfortáveis.
- Luzes e cores intensas podem gerar irritação.
- Contato físico inesperado pode causar estresse.
- Mudanças bruscas na rotina aumentam a ansiedade.
No caso do TDAH, a impulsividade e a dificuldade de autorregulação também podem impactar decisões durante festas longas e ambientes muito estimulantes.
Kit sobrevivência para curtir o Carnaval
O Dr. Matheus sugere um “kit estratégico” para reduzir riscos de sobrecarga:
- Protetor auricular ou fones com cancelamento de ruído.
- Óculos escuros para reduzir estímulo visual.
- Garrafa de água (hidratação ajuda na regulação emocional).
- Boné ou chapéu para proteção térmica.
- Planejamento prévio de trajeto e ponto de saída.
- Combinar tempo máximo de permanência.
- Ter um “ponto seguro” para pausas.
Dr. Matheus explica que uma rota de saída definida é fundamental. A sensação de controle reduz significativamente a ansiedade”, orienta o neurologista. Para o médico, é importante desconstruir a ideia de que todos precisam viver o Carnaval da mesma forma.
“Cada cérebro funciona de um jeito. Se para alguém o melhor plano é um bloco menor ou até uma reunião em casa com amigos, está tudo bem. Inclusão também significa respeitar a própria forma de participar”, diz Trilico. O médico reforça que familiares e amigos devem estar atentos a sinais de sobrecarga, como irritabilidade súbita, isolamento, dor de cabeça ou necessidade urgente de sair do ambiente.
“Mais do que falar sobre festa, o tema abre espaço para discutir inclusão e saúde mental. O lazer é um direito. Mas ele precisa ser acessível para diferentes perfis neurológicos. Informação é a principal ferramenta para isso”, finaliza Dr. Matheus Trilico.
