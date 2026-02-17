Azia todo dia é normal? Mitos e verdades da saúde digestiva

Cirurgião do aparelho digestivo alerta quanto a automedicação e diagnósticos caseiros, que podem mascarar problemas sérios no estômago e intestino

Leia + sobre saúde

Quem nunca ouviu ou falou a frase: “Ah, é só uma gastrite” ao sentir aquele desconforto no estômago? Mas será que é mesmo? Segundo o Dr. Lucas Nacif, cirurgião do aparelho digestivo, essa normalização dos sintomas digestivos é um dos maiores erros que as pessoas cometem, e pode custar caro para a saúde. “Dor no estômago, azia, queimação… muita gente convive com isso achando que é normal, que todo mundo tem. Mas não é assim que funciona”, alerta o médico.

Entre os problemas mais comuns do trato digestivo estão a gastrite, o refluxo gastroesofágico e os distúrbios intestinais, condições cercadas de informações confusas e muitas crenças equivocadas.

O mito da gastrite emocional

Um dos principais equívocos, segundo Dr. Nacif, é atribuir todos os desconfortos gástricos ao estresse. “Claro que o emocional influencia, mas quando você tem sintomas recorrentes, precisa investigar. Pode ser gastrite, mas também pode ser refluxo, úlcera, ou até condições mais sérias”, explica.

O refluxo gastroesofágico, por exemplo, afeta cerca de 20% da população brasileira, mas é frequentemente confundido com gastrite. “São condições diferentes, com tratamentos diferentes. O refluxo acontece quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago. Já a gastrite é uma inflamação da parede do estômago. Tratar um achando que é o outro não resolve”, esclarece.

Antiácido não é bala de hortelã

Outro hábito preocupante é a automedicação com antiácidos. “As pessoas tomam como se fosse bala. Sentiram queimação no almoço? Já tomam um comprimido. Isso mascara o problema e pode piorar a situação no longo prazo”, adverte o cirurgião, que destaca que o uso indiscriminado de medicamentos para o estômago pode: mascarar sintomas de doenças mais graves, alterar a absorção de nutrientes, criar dependência do organismo ao medicamento e gerar efeito rebote quando a pessoa para de tomar.

Intestino: o segundo cérebro que ninguém escuta

“As pessoas só se preocupam com o intestino quando param de evacuar ou têm uma diarreia forte. Mas o intestino dá vários sinais antes disso: inchaço, gases excessivos, alternância entre prisão de ventre e intestino solto”, pontua o médico.

O especialista ainda ajuda a desmistificar algumas crenças populares:

Intestino preso é normal, principalmente em mulheres: Mito, isso não é normal. Pode indicar desde alimentação inadequada até problemas na tireoide ou intestino.

Café ajuda o intestino a funcionar: Ele pode até dar uma ajuda, mas não trata a causa da prisão de ventre e pode irritar ainda mais o estômago.

Tomar água em jejum “limpa” o intestino: Beber água é importante, mas não tem poder de “limpeza”. O intestino precisa de fibras, movimento e uma microbiota saudável.

“A boa notícia é que a maioria dos problemas digestivos, quando diagnosticados cedo, têm tratamento simples e eficaz. O importante é não normalizar o desconforto e buscar orientação profissional”, finaliza o Dr. Nacif.

Saiba mais sobre o Dr. Lucas Nacif: Médico gastroenterologista com especialidade em cirurgia geral e do aparelho digestivo. Lucas Nacif é reconhecido por sua expertise em cirurgias hepato bilio pancreáticas e transplante de fígado, utilizando técnicas avançadas minimamente invasivas por laparoscopia e robótica. O especialista é membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) e está disponível para abordar temas relacionados ao aparelho digestivo, desde doenças, como gordura no fígado; câncer colorretal; doenças inflamatórias intestinais; pancreatite até cirurgias e transplantes em geral. Link e www.instagram.com/dr.lucasnacif_gastrocirurgia/

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP