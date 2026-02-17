O estacionamento da escola Politec, que fica em uma das regiões mais nobres de Americana, teve árvores com poda ‘severa’ nesta terça de Carnaval. Caminhões e pessoal de serviço ficaram horas no local fazendo a retirada de galhos e deixando ‘tocos’.

O local fica próximo ao Parque Ecológico e ao Jardim Botânico da cidade, símbolos da luta pelo espaço ambientalmente sustentável.

O registro foi feito na manhã desta terça de carnaval e mais de dez unidades foram podadas, com os tocos ficando.

Vídeo- poda ‘hard’ de árvores na escola Politec Americana