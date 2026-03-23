Filmes e séries mais vistos na semana 3 de março

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BBB26 reacende debate sobre restrição alimentar: quando a fome vira entretenimento?

Dra Sophie Deram, neurocientista do comportamento alimentar, alerta para os impactos físicos, emocionais e culturais da privação alimentar em um dos programas de maior audiência do país

A atual edição do Big Brother Brasil 26 tem provocado discussões que vão além do jogo. A dinâmica entre os grupos “Tá com Nada”, “Xepa” e “VIP”, que determina quem tem acesso à comida, voltou a levantar um tema sensível: os impactos físicos e emocionais da restrição alimentar quando transformada em entretenimento de massa.

Nos últimos dias, uma fala da participante Ana Paula Renault repercutiu nas redes sociais. Durante uma ação com pizza, a sister afirmou que “iria dormir triste se não tivesse comido”, evidenciando não apenas a fome, mas o peso emocional associado ao acesso à comida. Paralelamente, o público passou a comentar sinais físicos como queda de cabelo e baixa imunidade (relatados pela participante durante o programa) frequentemente associados a períodos prolongados de restrição alimentar.

Para a nutricionista e neurocientista do comportamento alimentar Sophie Deram, a situação exige um olhar mais amplo. “A fome não é apenas uma sensação física; ela é um sinal biológico fundamental de sobrevivência. Quando ignorada ou prolongada, o corpo entra em estado de alerta, afetando hormônios, imunidade, energia e até o humor. O problema é quando começamos a normalizar isso como parte de um espetáculo”, explica.

Segundo Sophie, a privação alimentar prolongada pode desencadear uma série de respostas no organismo, como mais fome (esta a resposta mais “óbvia”), aumento do “Food noise” e redução do metabolismo que se traduz em:

Queda de cabelo

Redução da imunidade

Alterações hormonais

Dificuldade de concentração ou de tomadas de decisão

Aumento da ansiedade e da irritabilidade

“Do ponto de vista neurocientífico, a fome constante altera o funcionamento do cérebro. A pessoa passa a pensar mais em comida, pode sentir mais dificuldade de tomar decisões e pode desenvolver uma relação mais ansiosa ou compulsiva com a alimentação”, afirma a neurocientista.

O modelo do programa, que associa escassez de comida a desempenho no jogo, também levanta uma questão cultural importante: até que ponto a fome pode ser transformada em entretenimento?

“O risco não está apenas nos participantes, que estão sob supervisão, mas no impacto simbólico disso para quem assiste. O Big Brother Brasil é uma vitrine cultural. Ele influencia comportamentos, discursos e até a forma como as pessoas enxergam a comida e o próprio corpo”, analisa Sophie.

Para ela, existe uma linha tênue entre desafio e normalização de práticas que, fora do contexto televisivo, seriam consideradas preocupantes. “Quando a restrição alimentar é mostrada como estratégia, resistência ou até mérito, corremos o risco de reforçar uma cultura que valoriza o controle extremo da comida, algo que já está na raiz de muitos transtornos alimentares”, alerta.

Outro ponto levantado pela especialista é a associação da comida a prêmio ou punição, uma lógica presente no reality. “Transformar comida em recompensa ou castigo distorce completamente a nossa relação com a alimentação. Comer não deveria ser algo que se ‘merece’, é uma necessidade fisiológica e um direito básico”, afirma.

Para Sophie, o debate que surge fora da casa é tão importante quanto o que acontece dentro dela. “O público tem um papel fundamental. Questionar, refletir e discutir esses temas ajuda a criar uma consciência coletiva mais saudável sobre alimentação”, diz ela.

E faz um alerta direto: “Quando a fome vira entretenimento sem reflexão, o risco não está apenas dentro da casa, ele se espalha para fora dela, moldando percepções, normalizando excessos e influenciando silenciosamente a relação de milhões de pessoas com a comida. E isso, sim, deveria nos preocupar”, finaliza.

Sobre Sophie Deram

Sophie Deram é nutricionista, autora best-seller, pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar e uma das principais vozes no Brasil sobre alimentação consciente e comportamento alimentar. Francesa naturalizada brasileira, é doutora pela Faculdade de Medicina da USP no departamento de endocrinologia. Ela coordena o projeto de genética do Ambulatório de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC-FMUSP), com pesquisas em obesidade, obesidade infantil, nutrigenômica e neurociência do comportamento alimentar.

Autora dos livros “O Peso das Dietas”, “Os 7 Pilares da Saúde Alimentar” e “Pare de engolir mitos” – publicados pela Editora Sextante , Sophie é referência nacional em nutrição comportamental, práticas nutricionais com ciência e consciência, ou seja, humanizadas e baseadas em ciência. Em seus atendimentos, palestras e conteúdos, defende o fim das restrições e o resgate do prazer de comer, influenciando milhares de pessoas a repensarem sua relação com a comida.