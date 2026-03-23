Mutirão contra a dengue remove mais de 3 toneladas de objetos em Americana

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana continua realizando o mutirão para a retirada de potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor para a transmissão da dengue. Até segunda-feira (16), foram visitados 18.964 imóveis e recolhidos 3.435 kg de criadouros este ano. O trabalho é desenvolvido pelos agentes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), com o apoio de um caminhão cedido pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

O mutirão já passou pelos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen, Jardim São Paulo, Vila Gallo, Vila Santa Catarina, Vila Rasmussen, Jardim Ipiranga, Jardim Brasília, Jardim dos Lírios, Nielsen Ville, Vila Jones, Antônio Zanaga, Jardim São Roque, Parque Gramado, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, São Jerônimo, Jardim Lizandra, Jardim Paulistano, Jardim Progresso e Jardim Guanabara. Nesta quinta (19), as equipes estarão na Vila Santa Maria.

Os materiais que servem de potenciais criadouros de mosquitos consistem em latas, garrafas, pneus, lonas, tambores, entre outros. Os agentes realizam a coleta desses itens, com a prévia autorização dos moradores, que recebem orientações da Prefeitura sobre o combate à proliferação do mosquito. Também é recomendado que não sejam colocados materiais nas calçadas.

“O combate à dengue exige um esforço conjunto entre poder público e sociedade civil. Estamos tomando as atitudes necessárias para que os casos da doença não se proliferem na nossa cidade. São necessárias ações coordenadas e eficazes, como as que vêm sendo feitas”, explicou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

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Frentes

A Prefeitura também atua em outras frentes além do mutirão. Até o momento, em 2026, foram feitas 21.926 visitas casa a casa, nas quais os agentes orientam os moradores e fazem vistorias nos quintais. As ações de ADL (Avaliação de Densidade Larvária), que permitem quantificar a infestação do mosquito e identificar áreas de maior risco, abrangeram 3.847 imóveis desde o início do ano. Foram promovidas, ainda, 193 visitas a Pontos Estratégicos (PE) da cidade, como borracharias, ferros-velhos e reciclagens, além de 31 ações educativas.

Outras ações envolvem a reativação do sistema de geomonitoramento desenvolvido pela Secretaria de Saúde, que utiliza inteligência artificial (IA) para auxiliar no acompanhamento e mapeamento dos casos em tempo real; reuniões periódicas do grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por profissionais de diversos setores; e intensificação da campanha nas ruas, nos veículos de comunicação e nos canais digitais, com o lema “A dengue não vai ter vez em 2026”.

“O combate à dengue deve ser amplo e estratégico. Todas as ‘portas’ devem ser fechadas simultaneamente, de modo que o mosquito não consiga encontrar meios de se multiplicar. Uma simples lata esquecida em uma calçada pode vir a se tornar um permanente criadouro de mosquitos. É preciso ter cautela para que o município seja amplamente protegido”, destacou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, atualizados na segunda-feira (16), Americana registra 39 casos confirmados de dengue e nenhum óbito. Mais informações estão disponíveis no site www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=dengue.

Dicas de combate à dengue

– Mantenha caixas-d’água e tonéis sempre bem tampados

– Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia

– Limpe calhas e ralos regularmente

– Use repelente e telas de proteção

– Descarte pneus velhos corretamente. Se precisar mantê-los, guarde-os em local coberto

– Esvazie e vire as garrafas de cabeça para baixo

– Troque a água dos pets todos os dias, sempre lavando bem o recipiente

– Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais

Sintomas da dengue

– Dor atrás dos olhos

– Dor de cabeça

– Dor de barriga e náuseas

– Febre

– Manchas vermelhas na pele

– Dores pelo corpo

Orientações caso apresente sintomas

– Procure imediatamente a UBS mais próxima da sua casa

– Não tome remédios por conta própria

– Mantenha-se hidratado: beba bastante água

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