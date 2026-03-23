Tapioca colorida
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível de dificuldade:
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
(x) Fácil ( ) Médio ( ) Difícil
Tipo de receita:
( ) Salgada (x) Doce
Ingredientes:
– 1 ½ xícara (chá) de água (360ml)
– 1 beterraba descascada e cortada em cubos (80g)
– 250 g de polvilho doce
– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
– 10 fatias finas de queijo coalho (cerca de 300g)
– 10 colheres (sopa) de cocada cremosa queimada (cerca de 200g)
Modo de preparo tapioca:
- No liquidificador, bata a água com a beterraba até ficar homogêneo. Coe e descarte o bagaço.
- Umedeça o polvilho aos poucos com o suco de beterraba, mexendo com a ponta dos dedos até ficar uniforme. Se a massa ficar quebradiça, pingue mais suco ou água até dar o ponto; se ficar muito úmida, acrescente mais polvilho. Peneire e reserve.
- Em uma frigideira antiaderente, aqueça metade da Deline Cremosa e doure metade das fatias de queijo coalho de ambos os lados. Reserve e repita com o restante da Deline Cremosa e das fatias de queijo e reserve.
- Na mesma frigideira ainda quente, despeje uma porção do polvilho umedecido até forrar completamente o fundo. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 1 minuto ou até a tapioca se desprender da frigideira (verifique com uma espátula).
- Recheie cada tapioca com as fatias douradas de queijo coalho e com a cocada cremosa, dobre-as ao meio e sirva.
