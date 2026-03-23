Tapioca colorida

Rendimento: 5 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Nível de dificuldade:

(x) Fácil    (  ) Médio  (  ) Difícil

Tipo de receita:

(  ) Salgada  (x) Doce

tapioca

Ingredientes:

– 1 ½  xícara (chá) de água (360ml)

– 1 beterraba descascada e cortada em cubos (80g)

– 250 g de polvilho doce

– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)

– 10 fatias finas de queijo coalho (cerca de 300g)

– 10 colheres (sopa) de cocada cremosa queimada (cerca de 200g)

Modo de preparo tapioca:

  1. No liquidificador, bata a água com a beterraba até ficar homogêneo. Coe e descarte o bagaço.
  2. Umedeça o polvilho aos poucos com o suco de beterraba, mexendo com a ponta dos dedos até ficar uniforme. Se a massa ficar quebradiça, pingue mais suco ou água até dar o ponto; se ficar muito úmida, acrescente mais polvilho. Peneire e reserve.
  3. Em uma frigideira antiaderente, aqueça metade da Deline Cremosa e doure metade das fatias de queijo coalho de ambos os lados. Reserve e repita com o restante da Deline Cremosa e das fatias de queijo e reserve.
  4. Na mesma frigideira ainda quente, despeje uma porção do polvilho umedecido até forrar completamente o fundo. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 1 minuto ou até a tapioca se desprender da frigideira (verifique com uma espátula).
  5. Recheie cada tapioca com as fatias douradas de queijo coalho e com a cocada cremosa, dobre-as ao meio e sirva.

