Na quinta-feira, 19 de março, os Supermercados São Vicente, em parceria com o Grupo HEINEKEN, promoveram gratuitamente um happy hour exclusivo para mulheres, com degustação à vontade das cervejas puro malte Amstel e Amstel Ultra, versão sem glúten e de baixa caloria, além do ready-to-drink Amstel Vibes, acompanhadas por diversos tipos de petiscos.

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Com o tema #BotecoDelas, o evento é uma iniciativa do São Vicente para comemorar o Dia Internacional da Mulher de uma forma nem sempre comum nesta data: enaltecendo e celebrando o poder da mulher no universo cervejeiro.

Em sua terceira edição, o happy hour especial trouxe uma novidade: para participar, bastava comprar R$ 80 em produtos Amstel nas lojas São Vicente de Americana, Nova Odesa e Santa Bárbara e garantir um par de convites para o evento.

Além do Grupo HEINEKEN, a noite especial contou com parcerias oficiais das marcas Bauducco, Kisabor, Nestlé, Pastelli, Perdigão, Qualycom, Santa Massa, Seara, Tirolez e Vigor, que ofereceram diversos petiscos e sobremesas para completar o clima de boteco. E o melhor: tudo à vontade!

Uma verdadeira roda de samba animou a noite. A banda Vibe 540, composta somente por mulheres, apresentou um repertório com o melhor do samba e do pagode. A programação musical contou ainda com a participação da DJ Raquel Escobar.

Conversa boa e cerveja gelada para as mulheres cervejeiras!

“Entendemos que toda mulher deve ter seu espaço e que, também, é parte importante do público apreciador de cerveja. Além de desafiar estereótipos tradicionais e contribuir para a diversificação do mercado cervejeiro, nossa ideia foi proporcionar um momento de descontração para as nossas clientes que já são apaixonadas por cerveja, além de celebrar um mês tão importante como o Mês das Mulheres”, comenta a Gerente de Marketing do São Vicente, Tatiana Francisquini.

Para o Grupo HEINEKEN, apoiar iniciativas como o Boteco Delas reforça a importância de ampliar os espaços de celebração e convivência dentro da cultura cervejeira.

“Eventos como o Boteco Delas mostram como a cultura cervejeira também pode ser um espaço de encontro, diversidade e celebração. Para o Grupo HEINEKEN, é uma satisfação apoiar iniciativas que valorizam o protagonismo feminino e proporcionam experiências especiais para as consumidoras das nossas marcas”, afirma Daniela Pereira, gerente regional de vendas do Grupo HEINEKEN.