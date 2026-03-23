Zezé Gomes fala de desenvolvimento de Hortolândia com ministro Paulo Teixeira

Encontro ocorreu na Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar, no Expo Dom Pedro, e reforçou laços históricos entre os dois líderes políticos

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, durante a realização da Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar, realizada no Expo Dom Pedro, em Campinas. O encontro foi marcado por diálogo sobre desenvolvimento urbano, inovação tecnológica e lembranças de uma trajetória política construída ao longo de décadas.

Durante a conversa, o prefeito apresentou ao ministro um panorama das ações que vêm sendo realizadas em Hortolândia, com destaque para os investimentos em infraestrutura urbana que têm contribuído para fortalecer o ambiente de negócios e atrair grandes empresas para o município.

Segundo Zezé, o trabalho realizado pela administração municipal tem aberto novos caminhos para o crescimento econômico da cidade. “Hortolândia vive um momento muito importante. Temos investido fortemente em infraestrutura, mobilidade e qualidade urbana, criando condições para que empresas de grande porte escolham nossa cidade para investir e gerar oportunidades para a população”, afirmou o prefeito.

Entre os exemplos citados por Zezé está a chegada de grandes companhias ao município, como a Microsoft, que reforça a posição de Hortolândia como um dos polos tecnológicos e econômicos mais dinâmicos da região.

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Encontro

O encontro também foi marcado por um clima de amizade e memória. Zezé Gomes e Paulo Teixeira mantêm uma relação que remonta ao início da década de 1980, período marcado por profundas transformações políticas no Brasil, quando o país vivia o processo de redemocratização e o fim do regime militar.

“Eu e o Zezé nos conhecemos ainda na década de 1980, quando muitos de nós estávamos nas ruas lutando pela democracia. É sempre muito bom reencontrar amigos que seguiram trabalhando pelo desenvolvimento das suas cidades e pela melhoria da vida das pessoas”, destacou o ministro Paulo Teixeira.

Durante o encontro, o ministro também recordou com emoção de importantes lideranças políticas da região que já partiram. Entre elas, o ex-prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini, que faleceu em 2021 vítima da Covid-19, e o ex-prefeito de Sumaré, José Antonio Bacchim, falecido no último dia 10 de março.

“Perdemos recentemente dois grandes amigos e líderes importantes para a nossa região. O Perugini e o Bacchim deixaram um legado de compromisso com o povo e de luta pelo desenvolvimento das nossas cidades”, afirmou o ministro.

Além das conversas sobre política e desenvolvimento regional, Paulo Teixeira também apresentou ao prefeito algumas das novas tecnologias voltadas à agricultura familiar e à gestão urbana que estavam expostas na feira. Entre elas, equipamentos modernos como roçadeiras inteligentes, que podem contribuir para tornar mais eficiente o trabalho de limpeza e manutenção urbana nos municípios.

Para Zezé, iniciativas como essa mostram como a tecnologia pode ser uma aliada das cidades. “É muito importante conhecer essas inovações. Muitas dessas tecnologias podem ser adaptadas para o dia a dia das prefeituras, ajudando a melhorar serviços essenciais como a limpeza urbana e a manutenção de áreas públicas”, destacou o prefeito.

“O encontro reforçou a importância do diálogo entre municípios e o governo federal para o intercâmbio de experiências, inovação e fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população”, finalizou Zezé.

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