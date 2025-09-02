A decisão da Anatel de substituir o uso obrigatório do prefixo 0303 pelo sistema de autenticação de chamadas, anunciada este mês, representa um avanço significativo na proteção contra fraudes, segundo avaliação da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT). Para a entidade, a medida representa um passo importante para restaurar a confiança dos consumidores nas comunicações telefônicas e no setor como um todo, cuja imagem tem sido prejudicada pela crescente onda de ligações fraudulentas ou abusivas.

“A decisão da Anatel é muito positiva para o consumidor. Estamos ao lado do cidadão na luta contra abusos e ligações indevidas. Agora, com a tecnologia de autenticação, temos a oportunidade de retomar a confiança no uso do telefone”, afirma John Anthony von Christian, presidente executivo da ABT.

Com o novo modelo – de autenticação -, baseado na e confirmação da origem das chamadas por um sistema centralizado e mais seguro -, será possível separar quem usa o canal telefônico de forma responsável, prestando serviços, oferecendo suporte ou conduzindo pesquisas, daqueles que o utilizam de forma ilícita ou abusiva. “O telefone continua sendo uma ferramenta essencial de comunicação no Brasil. Infelizmente, golpistas sequestraram esse canal e impuseram um desgaste à imagem de todo o setor. Agora, com as novas regras, teremos ferramentas eficazes para combater abusos”, completa.

A ABT reforça que o setor de telesserviços emprega cerca de 1,4 milhão de brasileiros e é parte estratégica da economia, sendo responsável por grande parte do relacionamento direto entre empresas e clientes em setores como saúde, educação, finanças, varejo e serviços públicos. A entidade acredita que a nova regulação pode marcar um divisor de águas na tutela dos cidadãos usuários de telefone no país.

Maior controle e fiscalização

A entidade também chama a atenção para a necessidade de um esforço mais amplo e coordenado entre diferentes órgãos reguladores para coibir a ação de empresas fantasmas que se valem do canal telefônico de forma ilícita. A entidade defende medidas mais rígidas no controle das concessões de linhas pelas operadoras de telecomunicações, maior rigor nas juntas comerciais para a abertura de empresas e uma atuação mais criteriosa das instituições financeiras na liberação de contas bancárias corporativas.

“É fundamental que o poder público e o setor privado atuem de maneira preventiva para impedir que empresas fantasmas e golpistas se instalem e prejudiquem tanto os consumidores quanto o setor como um todo”, alerta o presidente da ABT.

