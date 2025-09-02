Biblioteca de Americana recebe clube de leitura e cinema nesta 4ª-feira

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe o evento gratuito “Brecha – Clube de Leitura e Cinema” nos dias 3 e 17 de setembro, das 19h às 21h. A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller e a participação é gratuita.

O clube de leitura e cinema vai abordar os livros “Sociedade do Espetáculo”, de Guy Debord; “Aviso de Incêndio”, de Michael Lowy; “Realismo Capitalista”, de Mark Fisher e “Breve Tratado para Atacar a Realidade”, de Santiago López Petit; além dos filmes “La Haine” (O Ódio), “Edukators” (Os Educadores) e “Concerning Violence” (Sobre a Violência). Os longas serão exibidos de acordo com a relação com as leituras.

Referência

“A Biblioteca Municipal é uma referência para os leitores de Americana e a realização de clubes de leitura e de cinema traz ainda mais vida e movimento ao espaço cultural”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto quinzenal é produzido pelo coletivo Americanazine, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.

