Desfile de 7 de setembro em Americana acontece neste domingo na Av. Brasil
Mais de 40 grupos, entidades, associações e corporações civis e militares participam do Desfile Cívico de 7 de Setembro, promovido pela Prefeitura de Americana em comemoração à Independência do Brasil. O evento, organizado por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, terá início às 8h, com a apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Magi, seguido do hasteamento da bandeira e do desfile saindo do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.
Serão, ao todo, 2.584 participantes de 44 grupamentos, com a presença de sete fanfarras e bandas, 71 automóveis, 67 motocicletas e 140 bicicletas.
“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está otimista com a edição de 2025 do Desfile de 7 de Setembro. A quantidade de grupos e associações inscritas demonstra a importância deste evento, que resgata o espírito cívico presente em cada um de nós”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Confira a lista completa dos grupos inscritos:
– Tiro de Guerra 02-045 Americana
– Polícia Militar do Estado de São Paulo
– FOPE (Força Patriota Estudantil)
– Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
– Guarda Municipal de Americana
– Delegacia Seccional de Americana
– Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 192
– Defesa Civil
– Associação Anjos da Alegria
– Instituto Pernas da Alegria – Miss Americana Mirim
– Rotary Clube Americana Ação e Rotaract Clube Americana Ação
– Associação Doulas Primavera
– SENAI (Serviço de Aprendizagem Industrial)
– Secretaria de Educação: Casa da Criança Manacá, Casa da Criança Curió, Casa da Criança Baeti, EMEF Milton Santos e EMEF Paulo Freire
– E.E Heitor Penteado
– E.E. Prof. Alcindo Soares do Nascimento
– Escola de Goleiros Camisa 1
– Instituto Jr. Dias
– Arena Tiago Moreno Society
– Rio Branco Esporte Clube
– Americana Bicicross
– Secretaria de Esportes: Associação Ginástica Rítmica de Americana
– Clube de Desbravadores Americana
– Secretaria de Esportes: Associação Desportiva Americanense Judô (ADAJU)
– Pastoral da Criança Nacional
– Associação Projeto Moura de Judô
– STUDIO Welt – Treinamento Físico Personalizado
– Ponto de Cultura ABC (Aprendendo e Brincando em Comunidade)
– Associação Cultural e Desportiva Força
– Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (NILEEC)
– Grupo Escoteiro Nambikwara 103º
– Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros
– Kamikaze Rolimã Americana
– Projeto Grau Consciente
– Conselho Regional de Corretores do Estado de São Paulo (CRECISP)
– Amigos do Flashback Americana
– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
– Secretaria do Meio Ambiente
– Moto Clube Adventista
