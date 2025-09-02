Desfile de 7 de setembro em Americana acontece neste domingo na Av. Brasil

Mais de 40 grupos, entidades, associações e corporações civis e militares participam do Desfile Cívico de 7 de Setembro, promovido pela Prefeitura de Americana em comemoração à Independência do Brasil. O evento, organizado por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, terá início às 8h, com a apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Magi, seguido do hasteamento da bandeira e do desfile saindo do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

Serão, ao todo, 2.584 participantes de 44 grupamentos, com a presença de sete fanfarras e bandas, 71 automóveis, 67 motocicletas e 140 bicicletas.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está otimista com a edição de 2025 do Desfile de 7 de Setembro. A quantidade de grupos e associações inscritas demonstra a importância deste evento, que resgata o espírito cívico presente em cada um de nós”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a lista completa dos grupos inscritos:

– Tiro de Guerra 02-045 Americana

– Polícia Militar do Estado de São Paulo

– FOPE (Força Patriota Estudantil)

– Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo

– Guarda Municipal de Americana

– Delegacia Seccional de Americana

– Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 192

– Defesa Civil

– Associação Anjos da Alegria

– Instituto Pernas da Alegria – Miss Americana Mirim

– Rotary Clube Americana Ação e Rotaract Clube Americana Ação

– Associação Doulas Primavera

– SENAI (Serviço de Aprendizagem Industrial)

– Secretaria de Educação: Casa da Criança Manacá, Casa da Criança Curió, Casa da Criança Baeti, EMEF Milton Santos e EMEF Paulo Freire

– E.E Heitor Penteado

– E.E. Prof. Alcindo Soares do Nascimento

– Escola de Goleiros Camisa 1

– Instituto Jr. Dias

– Arena Tiago Moreno Society

– Rio Branco Esporte Clube

– Americana Bicicross

– Secretaria de Esportes: Associação Ginástica Rítmica de Americana

– Clube de Desbravadores Americana

– Secretaria de Esportes: Associação Desportiva Americanense Judô (ADAJU)

– Pastoral da Criança Nacional

– Associação Projeto Moura de Judô

– STUDIO Welt – Treinamento Físico Personalizado

– Ponto de Cultura ABC (Aprendendo e Brincando em Comunidade)

– Associação Cultural e Desportiva Força

– Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (NILEEC)

– Grupo Escoteiro Nambikwara 103º

– Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros

– Kamikaze Rolimã Americana

– Projeto Grau Consciente

– Conselho Regional de Corretores do Estado de São Paulo (CRECISP)

– Amigos do Flashback Americana

– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

– Secretaria do Meio Ambiente

– Moto Clube Adventista

