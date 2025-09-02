Vídeo fake de Trump falando português inunda redes bolsonaristas

Donald Trump surge falando português em peça gerada por IA e bolsonaristas estão interagindo achando que é o pronunciamento do presidente dos EUA na Casa Branca.

A proporção dessa fake news é alarmante: 63 mil curtidas e 11 mil comentários de pessoas acreditando que é Donald Trump se pronunciando na Casa Branca Perceberam a importância de regulamentar a internet?

Até as eleições de 2026, a situação tende a piorar ainda mais.

O julgamento de Bolsonaro deve ir até o final da próxima semana e a tendência é que ele seja condenado por tentativa de golpe de Estado e passe a cumprir pena na cadeia da Papuda em Brasília.

