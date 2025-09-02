Coden estende as ações de Educação Ambiental até o final do ano letivo
Programação vai até novembro, levando conscientização e atividades lúdicas a alunos do 5º ano
A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, está ampliando seu cronograma de Educação Ambiental nas escolas da rede municipal. Neste segundo semestre, as ações, que antes eram realizadas principalmente durante a Semana da Água e a Semana do Meio Ambiente, se estenderão até novembro, permitindo que a abordagem alcance mais alunos.
No mês de agosto, as ações já beneficiaram as turmas da EMEB Profª Alvina Maria Adamson. De 22 a 26 de setembro a programação seguirá na EMEB Vereador Osvaldo Luiz da Silva. Em outubro, as atividades serão realizadas na EMEB Profª Haldrey Michelle Bueno. Já em novembro, será a vez da EMEB Profª Salime Abdo e da EMEB Profº Paulo Azenha serem contempladas. Com a iniciativa, a Coden está garantindo que todas as turmas dos 5º anos da rede municipal tenham a oportunidade de participar.
Por meio de jogos educativos, gincanas, quizzes e brincadeiras – como o “Jenga Climática” e o “Quebra-Cabeça de Folhas” –, as crianças aprendem sobre o uso consciente da água, a destinação correta de resíduos e a biodiversidade local de maneira divertida, que estimula a curiosidade e a responsabilidade.
“Estamos muito satisfeitos em poder levar nosso programa a mais escolas neste semestre. É um prazer ver o entusiasmo das crianças, que aprendem sobre a importância do Saneamento Básico de forma divertida e prática”, comentou Caroline Mayara Pessoa, responsável pela área de Educação Ambiental da Coden.
Da teoria à realidade
Um dos diferenciais do programa são as visitas guiadas à Estação de Tratamento de Água (ETA 1), à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Quilombo) e ao Galpão de Reciclagem da Coopersonhos. Essa imersão mostra o impacto coletivo do Saneamento Básico e a importância de cada cidadão no ciclo da preservação.
“Estamos desenvolvendo cada vez mais atividades que ensinam brincando. As escolas têm recebido muito bem a proposta e as crianças participam de forma ativa, aprendendo sobre preservação de maneira significativa”, afirma a educadora.
