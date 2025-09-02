Coden estende as ações de Educação Ambiental até o final do ano letivo

No mês de agosto, as ações já beneficiaram as turmas da EMEB Profª Alvina Maria Adamson. De 22 a 26 de setembro a programação seguirá na EMEB Vereador Osvaldo Luiz da Silva. Em outubro, as atividades serão realizadas na EMEB Profª Haldrey Michelle Bueno. Já em novembro, será a vez da EMEB Profª Salime Abdo e da EMEB Profº Paulo Azenha serem contempladas. Com a iniciativa, a Coden está garantindo que todas as turmas dos 5º anos da rede municipal tenham a oportunidade de participar.

Por meio de jogos educativos, gincanas, quizzes e brincadeiras – como o “Jenga Climática” e o “Quebra-Cabeça de Folhas” –, as crianças aprendem sobre o uso consciente da água, a destinação correta de resíduos e a biodiversidade local de maneira divertida, que estimula a curiosidade e a responsabilidade.

“Estamos muito satisfeitos em poder levar nosso programa a mais escolas neste semestre. É um prazer ver o entusiasmo das crianças, que aprendem sobre a importância do Saneamento Básico de forma divertida e prática”, comentou Caroline Mayara Pessoa, responsável pela área de Educação Ambiental da Coden.

Da teoria à realidade

Um dos diferenciais do programa são as visitas guiadas à Estação de Tratamento de Água (ETA 1), à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Quilombo) e ao Galpão de Reciclagem da Coopersonhos. Essa imersão mostra o impacto coletivo do Saneamento Básico e a importância de cada cidadão no ciclo da preservação.

“Estamos desenvolvendo cada vez mais atividades que ensinam brincando. As escolas têm recebido muito bem a proposta e as crianças participam de forma ativa, aprendendo sobre preservação de maneira significativa”, afirma a educadora.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP