Prefeitura promove ação educativa com integrantes do CIVI na Casa da Agricultura

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu, na manhã desta terça-feira (2), uma ação educativa com 22 frequentadores do CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso), na Casa da Agricultura.

Os participantes conheceram os espaços de sustentabilidade e receberam orientações sobre a campanha Pedestre Idoso, idealizada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“A atividade promoveu a integração dos participantes com o meio ambiente, incentivando ações de sustentabilidade e a conscientização sobre o trânsito seguro. Agradecemos ao CIVI, à Utransv e a todos que participaram dessa ação”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Na visita guiada, os idosos participaram de experiências sensoriais com a maleta da biodiversidade, observaram sementes, frutos, cascas, espécies de plantas e árvores, além da Vila das Abelhas sem Ferrão. Também conheceram a estação de energia solar, a horta de Pancs, maquetes sobre drenagem e solo, compostagem, minhocário e a estação de resíduos, com informações sobre coleta seletiva, ecopontos, restos de poda e descarte correto de materiais.

A equipe apresentou ainda conceitos de hortas urbanas, o histórico da Casa da Agricultura e o panorama da Agricultura Urbana. Houve atividades práticas com tampinhas recicláveis e jogos sobre resíduos.

Na programação, os visitantes interagiram com a equipe de Educação no Trânsito da Utransv, que ministrou palestra sobre o respeito aos idosos no trânsito, com dicas de segurança como utilizar a faixa de pedestres, evitar o uso do celular ao caminhar e redobrar a atenção em saídas de veículos.

“A campanha Pedestre Idoso tem papel fundamental para reforçar a importância do cuidado e do respeito no trânsito, especialmente em relação aos idosos. Queremos construir um trânsito mais humano, seguro e inclusivo em Americana, e iniciativas como essa são essenciais para avançarmos nessa direção. Agradecemos à Secretaria de Meio Ambiente pelo convite”, afirmou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

