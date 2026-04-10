O Gigantinho Campo, campeonato de futebol de base promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, conheceu seus campeões nas categorias sub-9, sub-11 e sub-13. As decisões foram disputadas nesta semana no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, reunindo grande público e muita emoção dentro e fora de campo.

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Na terça-feira (7), o destaque ficou com a equipe do Instituto Jr. Dias, que levantou as taças da competição nas categorias sub-11 e sub-13. No sub-11, venceu o São Manoel por 2 a 0, enquanto no sub-13 superou o Grêmio Americana por 2 a 1.

Já na quarta-feira (8), foram disputadas as finais da categoria sub-9. Pela Série Ouro, o Na Cara do Gol Branco garantiu o título ao vencer o Camisa 10 Laranja pelo placar de 1 a 0. Já na Série Prata, o Grêmio Americana levou a melhor diante do Camisa 10 Azul, com uma vitória por 5 a 2.

O secretário de Esportes, Márcio Leal, parabenizou as equipes e destacou a importância do torneio para a formação dos jovens atletas. “Foi muito gratificante ver o Centro Cívico cheio, com pais, familiares e torcedores apoiando nossos pequenos craques. Esse ambiente é fundamental para incentivar nossos atletas e fortalecer o esporte de base em Americana. Quero parabenizar todas as equipes, atletas, comissões técnicas e organizadores pelo excelente campeonato. O Gigantinho Campo é um exemplo de como o esporte pode transformar vidas e revelar talentos para o futuro”, afirmou.

Sub-15

A competição segue no final de semana com partidas válidas pela primeira rodada da categoria sub-15. Os jogos acontecem neste sábado (11) nos gramados Centro Cívico e do Parque Novo Mundo.

A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas por meio do aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e entrar na aba “Campeonato Gigantinho Campo”.

RESULTADOS Gigantinho Campo

07/04 (terça-feira) – Centro Cívico

Final – Sub-11

São Manoel 0 x 2 Instituto Jr. Dias

Artilheiro: Arthur Chico (Instituto Jr. Dias)

Time menos vazado: Instituto Jr. Dias

Final – Sub-13

Grêmio Americana 1 x 2 Instituto Jr. Dias

Artilheiro: Hierro Calle (Instituto Jr. Dias)

Times menos vazados: Instituto Jr. Dias e Grêmio Americana

08/04 (quarta-feira) – Centro Cívico

Final – Sub-9

Série Ouro

Na Cara do Gol Branco 1 x 0 Camisa 10 Laranja

Série Prata

Grêmio Americana 5 x 2 Camisa 10 Azul

Artilheiros: Bernardo Santos (Grêmio Americana) e Lorenzo Santos (Clube Atlético Ipiranga)

Times menos vazados: Na Cara do Gol e Grêmio Americana

PRÓXIMOS JOGOS

Sub-15 (1ª rodada)

11/04 (sábado)

Centro Cívico

7h45 – Colorado x Projeto Gratidão

9h – Cidade Jardim x Projeto F.C./Base São Vito

Parque Novo Mundo

7h45 – Grêmio Americana x Na Cara do Gol

9h – Camisa 10 x Unidos da Cordenonsi