A rede Covabra está com 50 vagas abertas para o cargo de operador logístico em seu Centro de Distribuição, localizado em Sumaré. As oportunidades são voltadas a candidatos maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo.

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Os profissionais contratados irão atuar na separação e conferência de mercadorias, organização do ambiente de trabalho e identificação de possíveis inconsistências nos processos logísticos.

As vagas são para o segundo turno, com jornada de segunda a sexta-feira, das 13h40 às 22h, além de trabalho aos domingos, em escala 2×1, das 10h20 às 18h, com folga aos sábados. A empresa oferece benefícios como convênio médico e odontológico, refeição no local, vale-transporte ou fretado e cesta básica.

Segundo a gerente executiva de gestão de pessoas da rede, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a geração de empregos e o desenvolvimento das cidades onde atua, oferecendo oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Os interessados podem se candidatar por meio da plataforma Indeed ou enviar currículo via WhatsApp pelo número (19) 3800-6968.

Rede e prefeitura

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destaca que a abertura de vagas por empresas instaladas no município reforça o ambiente favorável aos negócios e o trabalho contínuo de fortalecimento da economia local, ampliando as oportunidades para a população.