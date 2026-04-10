A Prefeitura de Sumaré oficializou, nesta terça-feira (7), a nomeação de sete servidores aprovados em concurso público. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e integra o planejamento da administração para reforçar o quadro funcional em áreas estratégicas.

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Do total de nomeados, quatro profissionais irão atuar como auxiliares municipais na Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, contribuindo para o suporte administrativo e a melhoria dos serviços internos.

Saúde da prefeitura

Na área da saúde, dois cirurgiões-dentistas passam a integrar a rede municipal, fortalecendo o atendimento odontológico oferecido à população.

Além disso, um eletricista foi designado para a Secretaria de Serviços Públicos, com a função de atuar na manutenção e ampliação dos serviços de infraestrutura urbana.

De acordo com a administração municipal, as nomeações têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento dos serviços públicos e garantir maior eficiência nas demandas da população.