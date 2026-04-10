O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a ampliação de horário da unidade básica de saúde (UBS) da Vila Gallo.

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De acordo com o parlamentar, a reivindicação é antiga e desde 2013 moradores da região solicitam a extensão do horário. Segundo Brochi, em 2023 o pedido foi reforçado com a solicitação de estudos técnicos para viabilizar a mudança.

O vereador afirma que outras UBS do município já foram contempladas com essa medida e a que a Vila Gallo também deveria receber a alteração no horário de atendimento. “Estamos falando de uma unidade com grande demanda, que atende diariamente muitos cidadãos. Ampliar o horário é garantir mais acesso, mais dignidade e mais cuidado com a nossa população”, destaca.

Thiago Brochi e Acesso

Para Brochi a proposta visa garantir mais acesso, qualidade e eficiência no atendimento à população, especialmente para os moradores que enfrentam dificuldades em buscar atendimento dentro do horário atual.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.