A cidade de Sumaré registrou, no final de semana passado, três ocorrências de violência doméstica atendidas por equipes da Polícia Militar. Entre sábado (20) e domingo (21) houve casos envolvendo tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Todos os agressores foram conduzidos à delegacia e permanecem presos à disposição da Justiça.

O primeiro caso, de tentativa de feminicídio, foi registrado no Parque Yolanda no sábado (20). Uma mulher foi agredida com uma faca pelo amásio, sofrendo cortes superficiais no rosto, sobrancelha e perna. O agressor tentou fugir em seu veículo, mas acabou localizado em sua residência. A faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia. A vítima recebeu atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Clara e, após liberação, foi encaminhada à delegacia, junto com o autor, que permaneceu preso.

A segunda ocorrência, de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, se deu no Jardim Bom Retiro também no sábado (20). Um homem acabou preso após ser flagrado portando um revólver calibre .32, com seis munições, incluindo uma deflagrada. Em busca na residência, os PMs localizaram mais dez munições intactas. Ele havia ameaçado a ex-companheira e descumprido medida protetiva. O armamento foi apreendido e o indivíduo permaneceu preso após lavratura do boletim de ocorrência.

E houve ainda o caso de descumprimento de medida protetiva, no Parque Bandeirantes, no domingo (21). Um homem rondava a casa de sua ex-companheira e teria abordado a filha do casal em via pública. Ao ser localizado e questionado pela equipe policial, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso, e o Boletim de Ocorrência foi registrado.

A assessoria do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) ressalta que denúncias de violência doméstica devem ser registradas imediatamente, e que o acompanhamento das medidas protetivas é essencial para a segurança das vítimas. Em caso de emergência, a população pode acionar a corporação pelo telefone 153.

